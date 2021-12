»Vi skal anerkende, at vi kan være bekymrede, når vi oplever sådan nogle hændelser. Det forstår jeg. Men gaderne er vores alle sammens. Ikke de personer, der laver de her afskyelige handlinger.«

Sådan siger Rasmus Bernt Skovsgaard, politiinspektør hos Københavns Politi, til B.T. ovenpå skudepisoden lørdag.

Med den skudepisode har politiet i København og omegn rykket ud til skyderi for tredje dag i streg. Flere af skudepisoderne har kostet menneskeliv.

Alligevel skal man som borger ikke være utryg ved at færdes i Københavns gader.

»Udgangspunktet er, at man skal kunne færdes frit, og det mener vi også, at man kan,« lyder det fra Rasmus Bernt Skovsgaard, der fortsætter:

»Men det er klart, at alvorlige hændelser (skudepisoderne, red.) rykker noget ved trygheden, og derfor er vi også endnu mere synligt til stede ude i nærmiljøerne.«

På Twitter oplyser Københavns Politi, at de blandt andet vil være til stede på Nørrebro i løbet af søndag.

Søndag fortsætter efterforskningen. Længere nede i artiklen kan du se et billede af manden, som Københavns Politi leder efter og mistænker for at stå bag skyderiet den 39-årig mand på en vandpibecafé på Åboulevarden i København. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Søndag fortsætter efterforskningen. Længere nede i artiklen kan du se et billede af manden, som Københavns Politi leder efter og mistænker for at stå bag skyderiet den 39-årig mand på en vandpibecafé på Åboulevarden i København. Foto: Presse-fotos.dk

»Nærpolitiet vil være synligt og tryghedsskabende til stede, blandt andet på Nørrebro i løbet af dagen. Vi vil stadig gerne tale med vidner der har set eller hørt noget i forbindelse med skyderiet på vandpibecafeen - tøv ikke med at kontakte politiet,« skriver Københavns Politi.

Lørdag aften klokken 21.38 modtog Københavns Politi en anmeldelse om skud. Denne gang havde skuddet lydt på en vandpibecafé på Åboulevard 39, der ligger mellem Frederiksberg og Nørrebro.

Her var 4-6 personer var til stede. En 39-årig mand blev ramt i hovedregionen. Hans tilstand er her søndag fortsat meget alvorlig, oplyser Rasmus Bernt Skovsgaard til B.T.

Torsdag blev en mand dræbt af skud på Nørrebro. Fredag blev en 17-årig dreng ligeledes dræbt af skud, mens en 15-årig dreng og en 28-årig mand blev såret i Islev i Rødovre Kommune lidt uden for København, da der blev afgivet skud i en frisørsalon.

Flere har været forbi med blomster og lys på Nørrebrogade/ Sorgenfrigade, hvor en mand i midten af tyverne mistede livet, efter at han var blevet ramt af skud. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Flere har været forbi med blomster og lys på Nørrebrogade/ Sorgenfrigade, hvor en mand i midten af tyverne mistede livet, efter at han var blevet ramt af skud. Foto: Presse-fotos.dk

Rasmus Bernt Skovsgaard kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, om der er tale om et skud i forbindelse med et bandeopgør. Men han fortæller til B.T., at det er en af de veje, man kigger.

»Det er en af de hypoteser vi arbejder ud fra, da vi siden torsdag har haft to rigtig alvorlige skudepisoder. Men vi efterforsker bredt og låser os ikke for nuværende fast, men bande- vinkel indgår markant i efterforskning,« siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Den eftersøgte efter lørdag aftens skyderi i København. Foto: Politi Vis mere Den eftersøgte efter lørdag aftens skyderi i København. Foto: Politi

