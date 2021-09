Københavns Politi har anholdt en 21-årig mand i forbindelse med knivdrabet i København tirsdag aften.

Det oplyser politiet på Twitter.

Tirsdag aften blev en 26-årig herboende syrisk mand overfaldet på åben gade på indre Nørrebro og stukket flere gange med en kniv.

Det skete ved 23-tiden på Hans Tavsens Gade, og der var ikke mange vidner til knivstikkeriet.

Vi anholdt i går aftes en 21-årig mand i forbindelse med drabet begået ved Hans Tavsens Gade tirsdag. Han fremstilles i grundlovsforhør senere i dag i Københavns Byret sigtet for drab. Af hensyn til efterforskningen vil vi begære om lukkede døre og har ikke yderligere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 9, 2021

En tilfældig forbipasserende så manden ligge på fortovet og slog alarm.

Kort efter blev manden erklæret død på sygehuset.

Den 21-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør senere torsdag.

Her vil sigtelsen lyde på drab.

Onsdag morgen er Københavns Politi stadig til stede på gerningsstedet. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Onsdag morgen er Københavns Politi stadig til stede på gerningsstedet. Foto: Presse-Fotos.dk

Grundlovsforhøret vil sandsynligvis foregå for lukkede døre.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere oplysninger i sagen.

Umiddelbart efter drabet var politiet på bar bund i forhold til motivet til overfaldet, og der var ikke noget, der i første omgang tydede på, at der var tale om et banderelateret opgør.

»En højintensiv efterforskning gjorde, at vi klokken 21.30 tirsdag var i stand til at anholde den 21-årige. Da vi går efter lukkede døre ved grundlovsforhøret, kan jeg ikke sige mere for nuværende,« siger vicepolitiinspektør og chef for afdelingen for personfarlig kriminalitet, Bjarke Dalsgaard Madsen, til B.T. torsdag formiddag.

Af samme grund afviser han også at udtale sig om, hvorvidt den anholdte og offeret kendte hinanden.