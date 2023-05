Det gik galt, da tre spanske turister fredag eftermiddag var på klatretur i det populære sportsklatreområde Moseløkken Stenbrud på Bornholm.

Ifølge brandvæsenets indsatsleder faldt en af spanierne, en 30-årig mand, 8-10 meter ned under klatringen.

»Han fik sig noget af en rystetur,« fortæller vagthavende indsatsleder Kim Riis til B.T.

Klippevæggene i Moseløkken Stenbrud spænder helt op til 35 meter.

Klatreulykke i Moseløkken Stenbrud. Foto: Asger Frisgård - Byrd Vis mere Klatreulykke i Moseløkken Stenbrud. Foto: Asger Frisgård - Byrd

Ifølge indsatsleder Kim Riis var de tre spaniere i færd med at klatre ned af klipperne, da ulykken indtraf.

Heldigvis var den 30-årige og hans to venner spændt fast med et sikkerhedstov, der stoppede faldet i tide.

»Han pådrog sig nogle ansigtslæsioner efter at have ramt klippesiden. Det får man, når man prøver kræfter med tyngdeloven på den måde,« lyder det fra Kim Riis.

Beredskabsstyrelsen og brandvæsenet blev alarmeret om ulykken omkring klokken 14.30.

Et højderedningshold fik ved ankomst på stedet den forslåede mand hevet op med en båre, efter han forinden var blevet tilset af en paramediciner.

Manden er efterfølgende blevet kørt til behandling på sygehuset.

»Han er ved bevidsthed og efter omstændighederne ved godt mod,« siger Kim Riis.