Han blev landskendt som 'Klædeskabsmorderen', da han i 1993 dræbte sin kæreste og gemte liget i et klædeskab i hendes soveværelse i Laksegade i det indre København.

Drabet kom sammen med røveri og brandstiftelse til at koste ham 15 års fængsel. Men nu 30 år efter sidder Peter Kronholm stadig i fængsel.

I 2008 blev han nemlig idømt forvaring på ubestemt tid i en anden sag om grov vold mod en ny kvinde, der var ansat som telefonpasser på hans bordel på Østerbro.

Det har efter foreløbig 15 år i forvaring gjort kvindemorderen mere ensom og alene end nogensinde før.

For i det topsikre Storstrøm Fængsel på Falster lever han i dag i frivillig isolation i sin celle. Og siden 2015 har han været nægtet ledsaget udgang af grunde, som han ikke selv forstår eller kan få oplyst.

»Det er tydeligt, at der er en agenda om, at jeg skal blive i fængslet så længe som muligt,« lød det i mandags i byretten i Nykøbing Falster fra Peter Kronholm.

Her forsøgte han igen igen at få skred i den proces, som han håber, på længere sigt kan føre til, at han kan slippe ud af fængslet.

Men det er tydeligt, at både han selv og hans forsvarer ikke regner med, at dommerens kendelse mandag 20. februar vil føre til snarlig vej ud i friheden.

»Vi vil anke lige meget hvad,« lød hans afskedssalut i retten, da retsmødet skulle til at slutte i mandags.

Her var han skarpt bevogtet af tre granvoksne fængselsbetjente, selvom Peter Kronholm i dag virker som en synligt ældet og ikke just spændstig mand i forhold til de billeder, som B.T.s fotograf i marts 1993 tog ved hans anholdelse.

På vej til og fra retslokalet i Nykøbing Falster måtte Peter Kronholm, der i øvrigt i dag fylder 61 år, støtte sig til en krykkestok.

Og han havde tydeligvis svært ved at gå uden, da han på et tidspunkt skulle flytte sig et par meter til vidneskranken.

Kvindemorderen Peter Kronholm forsøger ved byretten i Nykøbing Falster at få ændret den forvaringsdom, der de seneste 15 år har holdt ham bag tremmer efter et voldeligt overfald på en telefonpasser på det bordel, som han drev fra sin private lejlighed på Østerbro i København. Arkivfoto. Foto: Simon Læssøe

»I det daglige snakker jeg kun med fængselspersonalet. Jeg har ikke kontakt med andre,« oplyste han i retten.

Det blev ikke oplyst, hvorfor kvindemorderen har valgt at isolere sig fra de andre fanger i den særligt sikrede afdeling i Storstrøm Fængsel.

Men tilsyneladende har han ikke altid haft et uproblematisk forhold til de andre indsatte i den række af fængsler, hvor han har afsonet.

I hver fald var han for fire år siden i en periode sigtet for at have fremsat dødstrusler mod en medindsat i Nyborg Statsfængsel med ordene: »I morgen når du sover, kommer jeg og stikker dig ned«.

Peter Kronholm nægtede sig dog skyldig, og til sidst meddelte Rigsadvokaten ham i november 2019, at der var sket påtaleopgivelse i sagen.

Ved mentalundersøgelser i 1993 og 2007 har retspsykiaterne beskrevet ham som blandt andet personlighedsforstyrret i udtalt grad, hvor han fremstod uden indsigt i egen situation og med et let aggressivt beredskab.

Det var med til at føre til konklusionen om, at han frembød så nærliggende fare for andres liv og helbred, at forvaring var påkrævet.

Hans lillebror blev for nogle år siden skuddræbt, og i dag består hans eneste nære kontakt uden for fængslet af hans gamle forældre på 84 og 81 år.

De er nu for svagelige til at komme på det årlige besøg hos ham i fængslet, og han får afslag på sine ansøgninger om at komme på udgang til dem.

Det var i denne bygning i Laksegade i det indre København, at politiet 1. marts 1993 fandt liget af den dræbte Annette Enevoldsen, 33, i bunden af et klædeskab. Kort efter blev hendes kæreste Peter Kronholm anholdt. Foto: Google Maps

Selv da de for nylig havde diamantbryllup. Derfor er han heller ikke sikker på, at han når at se dem i live igen, oplyste han i retten.

»Han har ikke noget ønske om at se andre end sine forældre. Men så længe han ikke kommer i nærheden af udgang fra fængslet, så kommer vi aldrig tæt på, at han kan komme i en form for udslusning. Han er fuldstændig låst i et system, hvor man taler forbi hinanden,« lød det i retten fra Peter Kronholms forsvarer – advokat Karoline Normann.

Et væsentligt problem er også, at Peter Kronholm er kommet på kant med den psykiatriske speciallægekonsulent, som hører til Storstrøm Fængsel.

Hun har i en udtalelse fra november 2020 noteret, at hun har fået oplyst, at Peter Kronholm ville klage over, at hun havde udsat ham for seksuelle krænkelser.

Det afviser Kronholm selv, men da fængselspsykiateren kort efter forsøgte at tage kontakt til ham, meddelte han angiveligt med vredladen stemme via et opkald over samtaleanlægget til hans celle, at han ikke var interesseret i at tale med hende.

Det har været med til at fastlåse hans situation, så han de seneste otte år kun har været ude fra fængslet i forbindelse med retsmøder og lægebesøg.

»Der er nogen, som ikke vil have, at jeg kommer ud,« lød hans konklusion ved retsmødet i Nykøbing Falster.