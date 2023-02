Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Klædeskabsmorderen Peter Kronholm bør have lov til at komme på fri fod efter senest 15 år bag tremmer.

Det forsøgte hans forsvarer, advokat Karoline Normann, mandag eftermiddag at overbevise dommeren i Nykøbing Falster om.

Omvendt mener anklagemyndigheden, at den i dag 60-årige kvindemorder fortsat er så farlig, at han skal blive i forvaring – altså være frihedsberøvet på ubestemt tid.

Peter Kronholm blev i 2008 idømt forvaring for grov vold mod en kvinde, som var ansat som telefonpasser på hans bordel på Østerbro i København.

Volden blev dengang begået, mens Kronholm var under udslusning for en dom for drab på sin kæreste, børsdealeren Annette Enevoldsen, 33.

Hendes lig blev i marts 1993 fundet anbragt i et klædeskab i hendes soveværelse i en lejlighed i Laksegade i det indre København.

Det gav Peter Kronholm tilnavnet 'Klædeskabsmorderen', som siden har fulgt ham.

Samtidig med dommen for kvindedrabet blev han fundet skyldig i røveri og brandstiftelse. Det gav ham i 1994 en straf på 15 års fængsel.

På grund af hans belastede fortid vakte det derfor opsigt, da det voldsomme overfald på telefonpasseren i hans bordel i første omgang i 2007 af Østre Landsret blev takseret til kun at skulle udløse en almindelig fængselsstraf på halvandet års fængsel.

For ifølge en mentalundersøgelse, som også Retslægerådet – landets øverste lægelige myndighed – var enig i, var Peter Kronholm farlig at have gående omkring på fri fod.

Højesteret valgte da også i 2008 at ændre landsrettens dom, så Kronholm i stedet for en almindelig fængselsstraf på halvandet år blev dømt til forvaring – en tidsubestemt frihedsberøvelse, som bruges over for farlige gerningsmænd.

Det var denne forvaring, som Peter Kronholm mandag eftermiddag forsøgte at få Retten i Nykøbing Falster til at sætte et punktum for ved en såkaldt »foranstaltningsændring«.

I retten var det tydeligt at se, at årene efterhånden har sat sit præg på Peter Kronholm.

Den 60-årige mand ankom til retslokale D i sort træningsdragt og bevogtet af tre fængselsbetjente fra Storstrøm Fængsel, hvor han afsoner.

Han havde en krykkestok i den ene hånd og solide briller på sit skaldede hoved, hvor de grå skægstubbe på hans hage og kinder var eneste synlige hårvækst.

»Det er tydeligt, at der er en agenda om, at jeg skal blive i fængslet så længe som muligt,« lød det i retten fra Peter Kronholm.

Først om en uge kendes dommerens afgørelse på den aktuelle anmodning om at komme ud af forvaringen.

I forbindelse med forvaringsdomme taler man ikke om prøveløsladelse, men om prøveudskrivning – og det er det, som Kronholm har bedt om.

Forvaring er noget andet end fængsel på livstid. Livstid kommer kun på tale i de allermest alvorlige sager, men forvaring kan gives i sager, som under normale omstændigheder ville udløse en tidsbestemt fængselsstraf – sågar en mere beskeden af slagsen.

Forvaringsdømte har krav på med jævne mellemrum at få deres sag prøvet ved en domstol. Den ret har den i dag 60-årige Kronholm tidligere benyttet sig af, men hver gang har retten afvist at lade ham komme på fri fod.