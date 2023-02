Lyt til artiklen

Han har siddet i fængsel næsten halvdelen af sit 61-årige liv.

Men kvindemorderen Peter Kronholm skal ikke glæde sig til at komme på fri fod foreløbig.

Det gjorde dommeren ved byretten i Nykøbing Falster mandag middag klart.

»Den foralstaltning, som Peter Kronholm blev idømt ved Højesterets dom af 18. januar 2008, opretholdes, og han prøveudskrives ikke. Statskassen betaler sagens omkostninger,« hedder det i kendelsen, oplyser retten til B.T.

Peter Kronholm havde endnu en gang indbragt sin sag, i håb om at retten ville give grønt lys til, at han kunne begynde at komme fri af den tidsubestemte forvaring, som han er idømt.

Den har foreløbig betydet 15 år bag tremmer, som han aktuelt afsoner i selvvalgt isolation i sin celle i den særligt sikrede afdeling i det topsikre Storstrøm Fængsel på Falster.

Peter Kronholm blev i 2008 idømt forvaring for grov vold mod en kvinde, som var ansat som telefonpasser på hans bordel på Østerbro i København.

Volden blev dengang begået, mens Kronholm var under udslusning for en dom for drab på sin kæreste, børsdealeren Annette Enevoldsen, 33.

Hendes lig blev i marts 1993 fundet anbragt i et klædeskab i hendes soveværelse i en lejlighed i Laksegade i det indre København.

Det gav Peter Kronholm tilnavnet 'Klædeskabsmorderen', som siden har fulgt ham.

Samtidig med dommen for kvindedrabet blev han fundet skyldig i røveri og brandstiftelse. Det gav ham i 1994 en straf på 15 års fængsel.

På grund af hans belastede fortid vakte det derfor opsigt, da det voldsomme overfald på telefonpasseren i hans bordel i første omgang i 2007 af Østre Landsret blev takseret til kun at skulle udløse en almindelig fængselsstraf på halvandet års fængsel.

For ifølge en mentalundersøgelse, som også Retslægerådet – landets øverste lægelige myndighed – var enig i, var Peter Kronholm farlig at have gående omkring på fri fod.

Højesteret valgte da også i 2008 at ændre landsrettens dom, så Kronholm i stedet for en almindelig fængselsstraf på halvandet år blev dømt til forvaring – en tidsubestemt frihedsberøvelse, som bruges over for særligt farlige gerningsmænd.

Det var denne forvaring, som Peter Kronholm forsøgte at få Retten i Nykøbing Falster til at sætte et punktum for ved en såkaldt »foranstaltningsændring«.

Men altså endnu en gang uden held.

