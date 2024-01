Den dansk-arabiske influencer Ahmarni blev i midten af december tiltalt for billigelse af terror for udtalelser, hvor han bakkede op om Hamas' terrorangreb 7. oktober.

'Nej, men helt seriøst. Lad os lige være realistiske engang. Det der foregår dernede, det er ikke helt fair, fordi der er stadig folk dernede. Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, der er ikke helt dumt,' sagde Ahmarni i en story på Snapchat tilbage i oktober.

Men nu er det ikke kun den 26-årige influencer, der er blevet tiltalt for at have billiget terror i forbindelse med Israel-Hamas-konflikten.

Det viser en ny aktindsigt hos Rigspolitiet, B.T. har modtaget.

Udover Ahmarni er i alt tre yderligere personer tiltalt for at have billiget til terror. Samtlige sager har relation til den aktuelle konflikt i Gaza.

Hvad der præcist er blevet sagt eller gjort i de tre andre sager, fremgår ikke af aktindsigten.

Allerede i november oplyste justitsminister Peter Hummelgaard, at der var flere verserende sager om billigelse af terror.

Fire af dem har anklagemyndigheden altså valgt at rejse tiltale i.

Straffen for terrorbilligelse går fra bøde til fængselsstraf.

B.T. har tidligere beskrevet, at anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf til influenceren Ahmarni for hans udtalelser. Da der blev rejst tiltale mod ham, skrev han selv lettere ironisk på sociale medier:

»Min første sponsorerede ferie (fængsel) nogensinde.«

B.T. fik dengang skriftlige svar på en række spørgsmål. Du kan læse det skriftlige interview i fuld længde herunder: