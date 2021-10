Når en 19-årig mand har afsonet sin fængselsstraf, bliver han smidt ud af Danmark.

Manden, der har litauisk statsborgerskab, er nemlig onsdag blevet idømt fængsel, udvisning og indrejseforbud i seks år.

Det oplyser anklagemyndigheden i Nordjylland på Twitter.

Her oplyses det videre, at manden er blevet dømt for besiddelse af ikke mindre end 66 cannabisplanter.

Det svarer til 1.880 gram hash, oplyser anklagemyndigheden.

Den samlede fængselsstraf lyder mere præcist på 60 dages ubetinget fængsel.

Herefter bliver han smidt ud af landet og må samtidig ikke rejse ind i Danmark de næste seks år, som nævnt.

Manden modtog dommen.