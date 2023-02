Lyt til artiklen

Det var en noget berørt Peder Borup Jakobsen, der fredag eftermiddag modtog sin dom for drabet på sin samlever gennem 16 år.

»Det har aldrig været mit ønske, at min søn skulle miste sin mor,« fortæller han kort før domsafsigelsen til B.T.

Han er netop blevet idømt 12 års fængsel for drabet på sin 52-årige samlever gennem 16 år. Derudover fortaber han retten til at arve fra kvinden.

»Det er selvfølgelig ikke et fedt prædikat at få på sig. Det er klart, at det havde været bedre med seks år. Men jeg var ikke blevet gladere, uanset hvad udfaldet var blevet,« forklarer Peder Borup Jakobsen til B.T.

»Jeg skal leve videre med den her gerning. Det er det hårdeste, og det vil forfølge mig resten af livet,« fortæller han videre og understreger, at det bliver godt at få sat et punktum.

Peder Borup Jakobsen blev tidligere fredag kendt skyldig i manddrab af et enigt nævningeting ved Retten i Næstved. Selv håbede han på frikendelse for drab for i stedet at blive dømt for vold med døden til følge.

Men retten lagde blandt andet vægt på det faktum, at han kvalte hende »med en betydelig styrke« i flere minutter og at han hverken forsøgte at redde hende eller ringe efter hjælp før timer senere.

»Det var en kaotisk situation. Han har gjort noget utilgiveligt over for sin søn og pårørende, og det var det, der fyldte mest. Derfor var det ikke genoplivning, han havde i tankerne i situationen,« forklarede hans forsvarsadvokat, Jesper Storm Thygesen, under proceduren.

Der tages betænkningstid i forhold til anke, oplyste forsvarsadvokaten efter domsafsigelsen.

Peder Borup Jakobsen har hele vejen igennem forklaret, at det ikke meningen, hans samlever skulle dø.

Han havde udviklet en depression i forbindelse med, at den 52-årige kvinde ville gå fra ham. Det var blandt andet en henvisning til hans mentale tilstand og en diskussion om samværet af deres fælles søn, der fik det til at »slå klik og sortne for ham.«

Partnerdrabet var et ud af ti, der blev begået sidste år.

