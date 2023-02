Lyt til artiklen

Med et fast greb om hendes hals blev han ved med at klemme. Det var først, da hun stoppede med at gøre modstand efter flere minutter, at han slap sit greb.

Han lagde efterfølgende et hvidt lagen over hende og fandt en buket blomster. Herfra gik der flere timer, før han alarmerede politiet, og den 52-årige kvinde blev fundet død på køkkengulvet i parcelhuset i Slagelse.

Det er blandt andet det faktum, at han kvalte kvinden i flere minutter, ikke ringede efter hjælp eller selv forsøgte at redde kvinden, der har fået Retten i Næstved til at kende en 55-årig mand skyldig i drab på sin samlever.

Selv har den 55-årige hele vejen igennem afvist, at han havde til hensigt at slå sin samlever gennem 16 år ihjel, men han har erkendt, at der var tale om vold med døden til følge.

»Han slap grebet om halsen, inden hun døde og det taler mod et forsæt,« understregede forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen.

»Det var en kaotisk situation. Han har gjort noget utilgiveligt over for sin søn og pårørende, og det var det, der fyldte mest. Derfor var det ikke genoplivning, han havde i tankerne i situationen,« forklarede han videre.

Men de argumenter gav retten altså ikke medhold i. Retten slog i stedet fast, at der var tale om et direkte forsæt, ligesom der blev lagt vægt på, at han havde klemt med så en »betydelig styrke om halsen«, at der var sket brud tre steder på skjoldbruskhornene.

Den 55-årige mand har selv forklaret i retten, at det sortnede og slog klik for ham. Han var taget tidligt hjem fra arbejde 16. maj sidste år, fordi han havde det psykisk dårligt.

Kvinden ville gå fra ham, og han havde i den forbindelse udviklet en depression. Det var i en diskussion om samværet af deres fælles søn over frokostbordet, at følelserne tog over.

»Hun ville gøre alt for, at jeg skulle have mindst muligt samvær med vores søn. Jeg følte mig voldsomt truet,« forklarede han og understregede, at han »ikke tænkte« i forbindelse med kvælningen.

Allerede i månederne op til havde der været flere tegn på, at noget var helt galt. Udover hans depression havde kvinden også sendt flere sms’er til en bekendt, hvor hun skrev, at hun »var voldsomt bange for, hvad han kunne finde på.« Hun understregede også, at hun ikke »gad mere kontrol.«

Anklager og forsvarer skal nu komme med deres bemærkninger om straffens udmåling og dommen falder derfor senere fredag.

