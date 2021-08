I dag skal en 20-årig mand i Retten i Aalborg, da han er tiltalt for at have medvirket til tyveri af en mejetærsker, skriver TV 2 Nord.

Tilbage i november 2020 blev der stjålet intet mindre end en mejetærsker i Gistrup. Her lykkedes det gerningsmænd at få placeret mejetærskeren til en værdi af 150.000 kroner på en lastbil og køre afsted med maskinen mod Polen.

Tyveriet blev dog afsløret, og en 20-årig mand fra Østervendsyssel blev tiltalt for at have medvirket til tyveri.

Ifølge anklageskriften holdt den 20-årige mand vagt ved det noget atypiske tyveri, og i dag skal retten i Aalborg tage stilling til, om manden hjalp med tyveriet ved at holde vagt, og hvad det i så fald skal koste ham af straf, skriver TV 2 Nord.

Tyvenes sag kører for sig selv.

Opdateres løbende.