Der findes minimum én yderligere videooptagelse, som kan kaste yderligere lys over voldsom anholdelse på Christianshavn fra i onsdags.

Det afslører en af hovedpersonerne i situationen, som opfordrer til, at videoen bliver offentliggjort hurtigst muligt.

Adskillige medier har bragt en godt fire minutter lang video af en del af en anholdelse af en 43-årig mand på Christianshavn i onsdag.

Og mange, mange tusinde danskere har set den.

Adam Dyrvig Tatt blev anholdt af betjente fra Københavns Politi, da han på Christianshavn var på vej til at hente sine to børn i daginstitution onsdag eftermiddag.

Videoen er optaget af en forbipasserende med en mobiltelefon, og den starter på et tidspunkt, hvor Adam Dyrvig Tatt allerede ligger på jorden, på maven, under fire betjente.

Den har vakt opsigt, fordi Adam Dyrvig Tatt undervejs af en betjent bliver sprøjtet i hovedet fra kort afstand med peberspray.

Og fordi han undervejs råber 'Stop. Jeg kan ikke trække vejret'.

43-årige Adam Dyrvig Tatt er chefredaktør hos Danwatch.

Ifølge Adam Dyrvig Tatt blev han i første omgang passet op af en betjent, som ville udstede en bøde fordi, at Adam Dyrvig Tatt betjente sin mobiltelefon, mens han var på vej på cyklen.

Adam Dyrvig Tatt fortæller, at han efterfølgende er blevet sigtet for fire forhold:

at have betjent sin telefon under kørsel på cykel

at have nægtet at oplyse navn og fødselsdato

at have tilsvinet en betjent

at have modsat sig anholdelse

Videoen har fået mange til at spekulere i, hvad der er gået forud for den voldsomme situation på fortovet, og hvad det er, vi endnu ikke har set.

Men Adam Dyrvig Tatt afslører over for B.T., at der findes minimum én yderligere videooptagelse af forløbet.

Og den vil vise, hævder Adam Dyrvig Tatt, hvad der foregik mellem ham og politiet i øjeblikkene umiddelbart forinden.

»Da jeg sidder i politibilen og ikke kan se noget, kan jeg høre, at betjentene taler om det,« siger Adam Dyrvig Tatt.

»Motorcykelbetjenten, som henvendte sig til mig som den første, bekræfter over for en kollega, at han har en optagelse af forløbet frem til, at han tager sin hjelm af,« forklarer han.

På den offentliggjorte video kan man efter cirka ét minut og 50 sekunder se, at de to motorcykelbetjente fjerner hjelmene stort set samtidigt.

På det tidspunkt har de rejst sig og er trådt væk fra Adam Dyrvig Tatt, som fortsat ligger på maven på fortovet.

Både Københavns Politi og Adam Dyrvig Tatts advokat har efterfølgende indbragt sagen for Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP.

Københavns Politi oplyser, at man ikke har kommentarer til sagen, netop fordi den nu skal behandles af DUP.

Og derfor har vi indtil videre kun hørt Adam Dyrvig Tatts version af, hvad der er foregået før, under og efter den offentliggjorte video.

Men Adam Dyrvig Tatt håber alligevel, at politiet vil offentliggøre videoen 'så hurtigt som muligt'.

Han mener nemlig, at han bliver yderligere mistænkeliggjort af, at offentligheden ikke har set den, når nu han har modtaget tre sigtelser for forhold, som ikke kan ses på det nuværende videomateriale.

Kan du forstå, hvis politifolk og andre nu kan sidde og være frustrerede over, at vi kun hører din version af sagen?

»Hvis de sidder med en frustration over, at de ikke kan komme ud med deres version af, hvad der er foregået, så er de for min skyld meget velkomne til at gøre det,« siger Adam Dyrvig Tatt.

»De må meget gerne fremlægge det videomateriale.«

»Så kan vi se, at jeg ikke nægter at oplyse mit navn og fødselsdato, opfører mig truende, hverken fysisk eller verbalt eller forsøger at stikke af,« forklarer han.

Adam Dyrvig Tatt er efterfølgende blevet kritiseret for, at han ikke bare fulgte politiets anvisninger i situationen.

Hvorfor gjorde du ikke bare, som du blev bedt om af betjentene?

»Hvis man bliver udsat for noget, der er uretfærdigt, så skal det være sådan i et land som Danmark, at man kan have en dialog med betjenten om præcist, hvad det er, man har gjort forkert,« siger Adam Dyrvig Tatt.

»Hvis man bare skal bukke hovedet i frygt for de fysiske repressalier, som jeg blev udsat for, så lever vi i en politistat,« understreger han.

