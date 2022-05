Overalt i og omkring Retten i Glostrup kan man lige nu se bevæbnede betjente.

Der er på alle måder skruet ekstra op for sikkerheden denne tirsdag, hvor en 29-årig hooliganleder indtager anklagebænken i en omfattende sag om voldtægter, vold og trusler.

Anklageskriftet tæller 47 forskellige forhold. Forhold, han alle nægter sig skyldig i.

Forsvareren har tidligere overfor B.T. givet udtryk for, at hendes klient gerne vil udtale sig for retten.

Og den forklaring er mange mødt op for at høre. Heriblandt adskillige repræsentanter fra pressen.

Udover det vanlige sikkerhedstjek ved indgangen til retsbygningen er alle desuden blevet ledt gennem yderligere ét, ligesom alle har skullet vise id for at komme ind.

Derudover har politiet bedt alle andre tilhørere, der skal ind i retssalen om at lægge deres mobiltelefoner ned i specielle forseglede poser.

Detaljer, der vidner sikkerhedsniveauet og altså også sagens alvor, som du kan læse mere om her.

Blandt andet er den 29-årige, der tidligere har været en ledende figur i hooliganmiljøet omkring Brøndby IF, tiltalt for i årevis at have forgrebet sig på en lang række unge drenge.

Derudover er der i anklageskriftet beskrevet en lang række forhold om trusler og vold.

Tirsdag indledes sagen med den tiltaltes forklaring. Der er afsat i alt 14 retsdage til sagen.