En ukrainsk lastbilchauffør fik rodet sig selv og andre ind i et færdselsuheld tilbage i november, og det ser ud til at blive en dyr affære.

For med en promille på hele 2,66 havde den ukrainske mand sat sig bag rettet i sin lastbil, og næsten kørt henover en rundkørsel på Hobrovej i nordjyske Svenstrup, skriver TV2 Nord.

Og her gik det helt skævt.

For ifølge anklageskriftet overholdt den 51-årige mand ikke sin ubetingede vigepligt og endte med at støde sammen med en personbil.

Ingen kom noget til, men hændelsen kommer til at koste lastbilchaufføren dyrt.

Den ukrainske mand står til at miste sit kørekort, blive udvist af Danmark, og så bliver han nok også skyld i, at lastbilen bliver konfiskeret, hvilket er til stor gene for den vognmand, der faktisk ejer lastbilen.

Ejeren af lastbilen vil derfor også være til stede ved retsmødet.

Den 51-årige har været varetægtsfængslet siden færdselsulykken i slut november.