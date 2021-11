Aldrig har antallet af indbrud været så lavt i Københavns Vestegns Politis historie.

Det slår politikrisen fast i en pressemeddelelse.

For i årets første ni måneder anmeldte 1.103 af politikredsens omkring 189.000 husstande et indbrud – det er 25 procent mindre end samme periode sidste år.

»Udviklingen er meget positiv, og det, som virkelig glæder mig, er, at 363 familier på Vestegnen undgik ubehagelige ubudne gæster i forhold til sidste år,« siger politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi.

Indbrud i hjemmene på Vestegnen er raslet ned i næsten alle 11 kommuner i politikredsen.

Det største fald på 69 procent ser man i Høje Taastrup.

Rødovre er dog den eneste kommune i politikredsen, hvor man holder ekstra øje. For her er der tale om 60 flere indbrud.

»Vi har et særligt øje på Rødovre for tiden, men jeg er forsigtigt optimistisk, efter vi fik fængslet en ung mand, som vi forbinder med serie indbrud i området, og aktuelt ser vi faktisk færre anmeldelser i kommunen,« siger politikommissær Jeff Kongedam.

Her mod årets slutning er indbrud i Ishøj og Vallensbæk cirka halveret, mens Albertslund og Glostrup har set et mindre fald. I Ballerup, Gladsaxe, Herlev og Hvidovre har 20 til 30 procent færre borgere haft indbrud i hjemmet.

Og grunden til de faldne indbrud, mener politiet, der er en helt særlig grund til..

»Corona-pandemien har gjort det ret svært at være tyv, blandt andet fordi mange var hjemme. Men jeg mener også, at politifokus og opmærksomme borgere, som holder øje med hinandens boliger, og slår alarm, hvis noget ser mistænkeligt ud, har effekt – og det skal vi holde fast i,« siger Jeff Kongedam, der er leder af Københavns Vestegns Politis særlige indbrudsgruppe.

Politikredsen har stadig mange indbrud i forhold til andre steder i landet, og påpeger derfor at juleindbrudstiden står for døren, og man derfor skal holde et vågent øje efter personer, køretøjer eller hændelser, der afviger fra normalbilledet.