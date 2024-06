Hvis du har været udsat for økonomisk kriminalitet, bør du væbne dig med tålmodighed.

Det er især tilfældet et sted i landet.

For hos Københavns Politi kan det tage 744 dage, altså mere end to år, at få din sag opklaret, skriver TV 2 Kosmopol.

»Jeg synes, det er ret bekymrende. Hvis vi ikke får sat en stopper for de her svindlere, så svindler de jo andre og flere, og det vil sige, at det kan blive meget omfattende,« siger retsordfører hos SF, Karina Lorentzen, om de lange ventetider til mediet.

Også hos Midt- og Vestsjællands Politi og Nordsjællands Politi er der langt fra anmeldelse til, at der bliver rejst tiltale i en sag. Her tager det henholdsvis 743 og 662 dage i gennemsnit.

Den lange ventetid har desuden været markant stigende de seneste par år, hvor man hos Københavns Politi i gennemsnit 'kun' skulle vente 486 dage i 2020.

Overfor TV 2 Kosmopol understreger afdelingsleder hos Københavns Politi, Bjarke Dalsgaard Madsen, at der er lang sagsbehandlingstid, men at man »sætter rigtig hårdt ind på at opklare økonomisk kriminalitet«.

Siden 2019 har B.T. i en række artikler også berettet om de lange ventetider i retssystemet.

Det fik i efteråret sidste år landets justitsminister, Peter Hummelgaard (S), til at fremlægge en plan – og 2,3 milliarder kroner – til domstolene i et forsøg på at nedbringe de stødt stigende sagsbehandlingstider.

Ventetider, der bestemt ikke kun går ud over dem, der er blevet udsat for økonomisk kriminalitet.

Sara Hansen, som B.T. tidligere har talt med, har for eksempel ventet i mere end tre år på at få ført en sag, hvor hun var offer for en voldsforbrydelse, for byretten.