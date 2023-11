Ofre har ventet og ventet, i hvad der føles som evigheder.

Sara Hansen er en af dem. Hun har nu ventet i tre år på at få en sag, hvor hun var offer for en voldsforbrydelse, ført ved byretten.

»Det er helt ulideligt, og jeg føler ikke, jeg kan komme videre med mit liv. Jeg har brug for en afslutning. Og nu ved jeg ikke, hvornår jeg får det,« fortalte hun til B.T. for blot en uge siden.

Men onsdag fremlagde justitsminister Peter Hummelgaard og et samlet folketing en plan - og hele 2,3 milliarder kroner - til domstolene, der skal forsøge at få nedbragt de stødt stigende sagsbehandlingstider.

Se de vilde ventetider: Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fra anmeldelse til dom: 4. kvartal 2022: 617 3. kvartal 2022: 654 2. kvartal: 2022: 631 1. kvartal 2022: 650 4. kvartal 2021: 573 3. kvartal 2021: 569 2. kvartal 2021: 628 1. kvartal 2021: 499

B.T. har i en række artikler siden 2019 afdækket de voldsomt stigende sagsbehandlingstider i politiet, anklagemyndigheden og ved domstolene og konsekvenserne for de berørte borgere.

Og på pressemødet onsdag erkendte ministeren og de fremmødte ordførere, at de lange ventetider ikke er holdbare.

»Vi må nok erkende, at grundsætningen om at forsinket og udsat retfærdighed også kan være nægtet retfærdighed desværre har været sand igennem en årrække i Danmark,« sagde Peter Hummelgaard.

Sara Hansen føler sig svigtet af systemet, efter hun ifølge et anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, i 2020 blev forurettet i en voldssag.

Her er tre kvinder tiltalt for at have slået, sparket og truet hende med en 'kniv eller spids genstand', står der i anklageskriftet.

Sagen har stadig ikke været for en dommer, og det har efterladt Sara Hansen og en række andre ofre i et juridisk og menneskeligt tomrum.

Det er problemer som Sara Hansens, som den nye aftale skal forsøge at løse. Helt konkret får domstolene tilført ekstra 2,3 milliarder kroner over de næste fire år.

Spurgt til hvad der er en passende ventetid på at få sin sag for retten, svarer Peter Hummelgaard, at man ikke har skrevet nogle mål ind i aftalen, da man i forvejen synes, at der er for mange mål. Men hvis man regner på tiltagene i aftalen, frister han sig til at komme med et bud:

»Hvis alt virker som det skal, regner vi med , at vi kan have en sagsbehandlingstid på straffesager på 100 dage og en sagsbehandlingstid på et år, så vidt angår civile sager,« sagde han.

Sara Hansen er ikke i tvivl om, hvad en kortere sagsbehandlingstid havde betydet for hende.

»Det ville have betydet helt vildt meget, det ville have sparet mig rigtig meget energi. Alt det, jeg har været igennem de sidste tre år, ville jeg kunne have foruden,« siger hun.

Aftalen løber fra 2024-2027, og det er først i slutningen af den periode, man vil se kortere ventetider ved domstolene, erkender justitsminister Peter Hummelgaard.

»Det kommer til at tage tid at ansætte nye dommere. Det er få, der er kvalificeret til at blive dommere i Danmark. Derfor bliver vi nødt til at tage det i etaper,« sagde han.

I mellem tiden venter Sara Hansen stadig på, at hendes sag kommer for retten. Det er den planlagt til at gøre i 2024. Hele fire år efter hun blev ramt af slag, spark og trusler.