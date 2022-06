Lyt til artiklen

Tiden med godt vejr og flere mennesker på gaden er over os.

Det samme er plagen med lommetyveri – og særligt ét sted er blevet et decideret hotspot.

Den populære festgade Jomfru Ane Gade i det centrale Aalborg er faktisk så hårdt ramt, at selv ikke den hårdest ramte gade i København – som er langt mere befærdet – kan følge med. Det viser en opgørelse, som B.T har fået aktindsigt i.

Alene i 2022 er der begået 136 lommetyverier i den 150 meter lange festgade. Det svarer til lige knap 27 anmeldelser om måneden i år.

Jomfru Ane Gade i Aalborg. Foto: Jesper Gyldenberg Jensen Vis mere Jomfru Ane Gade i Aalborg. Foto: Jesper Gyldenberg Jensen

Det er 18 sager flere end på Vesterbrogade i København, der med 118 sager er den hårdest ramte i hovedstaden.

På anden- og tredjepladsen i København kommer Banegårdspladsen og Nørre Voldgade med henholdsvis 93 og 86 anmeldelser.

B.T. ville gerne have talt med Nordjyllands Politi om 2022-tallene, men det har ikke været muligt inden artiklens deadline.

At Jomfru Ane Gade er et særdeles attraktivt hotspot for lommetyve, er der dog ikke noget nyt i.

Top 5: Gader med flest tricktyve i Aalborg Gader i Aalborg med flest anmeldelser om lommetyveri i perioden 1. januar – 15. juni 2022: Jomfru Ane Gade: 136 Gammel Kærvej: 23 Vesterbro: 21 Borgergade: 9 John F. Kennedys Plads: 7 Kilde: Nordjyllands Politi.

I oktober sidste år udsendte Nordjyllands Politi en pressemeddelelse, hvor man særligt advarede mod gerningsmændene med lange fingre. Alene i september og oktober havde der været omkring 65 anmeldelser.

Dengang var det i forbindelse med genåbningen af samfundet i forbindelse med coronapandemien:

»Det indebærer altså desværre også, at lommetyvene er blevet mere aktive: for vi får for tiden betydeligt flere anmeldelser ind af tyveri begået i nattelivet,« sagde vicepolitiinspektør Anders Uhrskov og tilføjede:

»Især smartphones udser tyvene sig – så vi opfordrer til, at man husker at holde godt øje med sin telefon, men også sin taske og andre ting, når man går i byen.«

Sådan undgår du at blive bestjålet – fem hurtige råd: Gem din mobil og pung i en lukket lomme – gerne inderlommen

Læg ikke mobil eller pung synligt på bordet

Sørg for, at din taske er lukket

Stil din taske, hvor du kan se den

Lad være med at have for mange kontanter på dig Læs flere gode råd på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside

Og de seneste tal viser altså, at anmeldelserne bliver ved:

»Det er en god idé at have alarmklokkerne lidt ude og være ekstra opmærksom på sine ting. Det kan ramme alle,« siger vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen, der er leder af afdelingen for berigelseskriminalitet hos Københavns Politi, til B.T.

Han fortæller, at det ofte er østeuropæere, der begår tyverierne.

»Det er ofte organiseret. Men vi ser begge dele. De er behændige, og de arbejder ofte flere sammen for at aflede din opmærksomhed, så du ikke ser eller bemærker, at du får fjernet noget i bag- eller inderlommen.«

Ifølge Københavns Politi har man en »rimelig høj succesrate« med at få indfanget gerningsmændene. Før eller siden.