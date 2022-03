Sagen om seksuelle overgreb begået af en gynækolog i adskillige år bliver ved med at vokse sig større.

Seneste udmelding er, at yderligere 15 kvinder har henvendt sig til Region Nordjylland for at berette om lignende sager, der alle er begået på Regionshospitalet i Hjørring

Det skriver Nordjyske onsdag, og regionen bekræfter antallet over for B.T.

»Efter en fornyet presseomtale i februar, har et antal af kvinder henvendt sig. Og vi må bare sige, at vi er meget kede af, at de har været udsat for krænkende adfærd,« siger lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland, Søren Hjortshøj, til B.T. og fortsætter:

»Det gør naturligvis indtryk. Det er jo sådan, at når man henvender sig til sundhedsvæsenet, så skal det være trygt. Og det har det ikke været her.«

Ifølge Søren Hjortshøj er det den samme gynækologiske læge, samtlige henvendelser drejer sig om. Overgrebene er hovedsageligt sket i løbet af 1970erne og 1980erne – og stoppede omkring 1990.

Med de 15 nyeste henvendelser, har 34 kvinder i alt tilkendegivet, at de har oplevet seksuelle overgreb på det nordjyske hospital.

Den pågældende læge er i dag ikke i live.

Beretningerne fra kvinderne er kommet frem, efter Nordjyske i december 2021 fortalte, hvordan en kvindelig patient på hospitalet var blevet udsat for et seksuelt overgreb af en gynækologisk læge tilbage i 1980erne.

Og siden er 33 henvendelser kommet til. Alle kvinder, der henvender sig, bliver tilbudt psykologhjælp. Ti ud af de 34 kvinder har takket ja til den hjælp.

Selvom det er svært at spå om, så forventer Søren Hjortshøj, at de kvinder, der har haft behov for at henvende sig – de har gjort det. Men sidder der personer, der har oplevet lignende i sin tid, hører regionen gerne fra dem.

Søren Hjortshøj har tidligere understreget, og gør igen over for B.T., at han ikke har kendskab til, at der i dag skulle være problemer med krænkende adfærd på hospitalet.

»Vi har i dag et stort fokus på at undgå krænkende adfærd. Det er klart, at denne sag har givet os en anledning til at gå en runde og sikre os, at proceduren er i orden. Vi gør meget for, at man skal føle sig tryg – særligt på de gynækologiske afdelinger, hvor man ofte er i en sårbar position som patient,« siger han.