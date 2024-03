Efter lidt over et døgn i politiets varetægt har en 50-årig mand tilstået omfattende narkokriminalitet.

Sydøstjyllands Politi slog til mod manden torsdag 10.00.

Fredag ved middagstid er Jesper Hagbarth Olsen blevet idømt syv års fængsel.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T.

Jesper Hagbarth Olsen har i mange år været et fremtrædende medlem af Hells Angels, hvor han senest har været med til at åbne klubbens nye afdeling i Kolding kaldet South Bay Area.

Tidligere var Jesper Hagbarth Olsen, kaldet Jesper Mujaf, medlem af klubbens afdeling South End.

Politiet oplyser, at Hells Angels-rockeren har tilstået, at han har forsøgt at sælge en større mængde hash samt over syv kilo kokain.

»Sagen har i en længere periode været efterforsket intensivt af Sydøstjyllands Politi og udspringer af en målrettet indsats mod organiseret bandekriminalitet. Anholdelsen var kulminationen på den længerevarende efterforskning og indsats og skete i samarbejde med andre politikredse i en koordineret indsats,« skriver Sydøstjyllands Politi.

Da politiet anholdte Jesper Hagbarth Olsen blev en 25-årig kvinde, der ifølge B.T.s oplysninger danner par med rockeren, anholdt og sigtet for hæleri.

Kvinden er løsladt i sagen.