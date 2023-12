Knapt et ton hash – så meget mistænkes en 47-årig mand for at have været med til at smugle til Danmark i perioden fra april 2020 til juni 2021.

Onsdag meddelte politiet, at den 47-årige var anholdt og at han torsdag ville blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag med begæring om varetægtsfængsling.

Det er ikke første gang, han sættes i forbindelse med præcis den slags kriminalitet. B.T.s research viser, at han er tidligere er dømt i en større sag om hash.

Manden har marokkanske rødder, viser research, og var tidligere del af kredsen omkring de to brødre Abderrozak og Abdessamade Benarabe kaldet 'Store A' og 'Lille A'.

Sidstnævnte blev tidligere i år selv idømt en længere fængselsstraf i forbindelse med hash og kokain.

Brødrene var blandt de ledende kræfter i det kriminelle miljø omkring Blågårds Plads i årene før LTF-banden tog over i 2013. Den 47-årige var ligeledes del af samme miljø, hvor han også spillede en central rolle, viser research.

I forbindelse med anholdelsen oplyste National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse, at den 47-årige er anholdt for indsmugling og videredistribution af cirka 900 kilo hash.

Af pressemeddelelsen fremgik det, at politiet i forbindelse med sagen havde været på flere adresser i København og i Nordsjælland.

I pressemeddelelsen siger Lars Feldt-Rasmussen, vicepolitiinspektør i NSK:

»Jeg er tilfreds med dagens anholdelse, hvor vi har anholdt en mand, vi mistænker for at have stået bag indsmugling og videredistribution af anselige mængder hash i Danmark.«

»Det er vores opfattelse, at manden har spillet en markant rolle i et organiseret kriminelt netværk, der handler med narkotika i Danmark. Det er derfor glædeligt, at vi nu har fjernet et vigtigt led i netværket«, lyder det endvidere.

Det fremgår ikke af pressemeddelsen, hvordan politiet er kommet på sporet af den 47-årige.

Anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning ved torsdagens grundlovsforhør.

