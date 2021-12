Lørdag aften 25. december gik indbrudsalarmen på Læssøesgade Skole i Aarhus. En rude blev smadret, og et bomberør kastet ind.

Det startede en brand, der har medført alvorlige skader på skolen.

Siden har både politi og skolens tekniske serviceleder, Kim Lykke Grundahl, været på arbejde på skolen – og det er ikke slut endnu.

»Det er voldsomt. I morgen går vi i gang med at gøre rent og lufte ud på skolen. Det er mere eller mindre alle klasselokaler, der skal have en tur. Og så begynder vi at få et overblik over, hvor stort omfanget er. Og det er stort. Lokalet er raseret,« siger Kim Lykke Grundahl.

Han forklarer, at de i morgen får et overblik over skaderne, og hvor meget der skal laves, men allerede nu kan han sige, at det er »en omfattende sag«.

Det er formentligt et bomberør, der er blevet kastet ind i sløjdlokalet på Læssøesgade Skolen.

»Det er et uheldigt sted, de lige smed den ind. Havde det været et andet rum, var der ikke sket så meget. Der lå jo en masse godt træ, så der let kunne tændes op i,« forklarer Kim Lykke Grundahl.

Bomberøret blev smidt ind i et sløjdlokale. Vis mere Bomberøret blev smidt ind i et sløjdlokale.

Selvom rengøringsarbejdet er startet, mener Kim Lykke Grundahl dog ikke, at det bliver tilstrækkeligt.

»Jeg tror ikke, det er nok med rengøring og udluftning. Det skal selvfølgelig til på resten af skolen, men i forhold til lokalet, skal det sandsynligvis tømmes og genopbygge,« forklarer han.

Der er endnu ikke overblik over, hvad det koster, men Kim Lykke Grundahl fortæller, at »det ikke bliver billigt.«

Der er omfattende skader efter branden. Vis mere Der er omfattende skader efter branden.

Kim Lykke Grundahl var ellers midt i julefreden, da indbrudsalarmen gik 25. december klokken 20.30. Så måtte han afsted.

»Jeg blev ringet op, og så måtte jeg tage ned og se, om der ikke var noget, jeg kunne gøre. Det var der selvfølgelig, da jeg er huskendt,« siger Kim Lykke Sørensen.

Han har siden lørdag aften samarbejdet med Østjyllands Politi i forhold til at lave undersøgelser på skolen.

Skolen bliver klar til, at eleverne vender tilbage fra juleferie – men ikke i de ødelagte lokaler.

Kim Lykke Grundahl fortæller, at de skal finde ud af, hvordan undervisningen kan tilrettelægges.

Østjyllands Politi oplyser, at de stadig gerne vil i kontakt med de to unge personer, der blev set løbe fra stedet kort efter branden.

Undersøgelser på skolen har dog ikke givet noget nyt til sagen, og der er intet videoovervågning i området, der kan give et bedre signalement af de to unge personer.

Har du været i området omkring Læssøesgade Skole cirka 20.30 og har set noget? Så vil politiet meget gerne høre fra dig på telefon 114.