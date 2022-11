Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nok kunne de fire mænd ånde lettede op, da det stod klart, at de slipper for en drabsdom.

Alligevel risikerer de at skulle tilbringe årevis bag tremmer.

Det er nemlig ikke alle af anklageskriftets i alt ti forhold, de er blevet frifundet i. Langt fra. Og da flere af forholdene omhandler narko, går anklagemyndigheden efter hårde straffe.

Ja, faktisk op mod otte års fængsel til to af dem.

Læs også 31-årig mistede livet i kugleregn: Alle frifundet for drab

Onsdag formiddag dannede Retten i Odense rammerne for utallige kram, da fire unge mænd blev frifundet for drabet på den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail.

Nok anfægter nævningetinget ikke, at den 31-årige lagermedarbejder i juni 2020 blev frarøvet livet, da han blev fanget i en skudregn i Vollsmose. Men man har altså ikke fundet det bevist, at det var sagens fire tiltalte, der stod bag drabet.

Det var ikke lykkedes anklagemyndigheden at identificere gerningsmændene, som ellers optrådte på videoovervågning, lød det, da retsformanden begrundede afgørelsen.

Sagens flere sider lange anklageskrift omhandler dog ikke udelukkende drab. Det beskriver også forhold om særdeles grov vold, indbrud, afpresning og flere sager om narko – både besiddelse og videreoverdragelse.

Netop sidstnævnte er altså noget, der bliver straffet hårdt i Danmark. Særligt, fordi der er tale om 800 gram og halvandet kilo kokain. Det, som anklagemyndigheden kalder »en betydelig mængde«.

»Det er hård narkotika. Det er farlige, det er vanedannende stoffer, og straffen er hård, især når det er til videresalg,« lød det i retten.

Fra et overvågningskamera i Egeparken i Vollsmose umiddelbart inden drabet på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismael. Foto: Fyns Politi Vis mere Fra et overvågningskamera i Egeparken i Vollsmose umiddelbart inden drabet på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismael. Foto: Fyns Politi

Anklagemyndigheden ser gerne, at to af de tiltalte bliver idømt mellem syv og otte års fængsel.

Den tredje bør idømmes mindst syv år, og fjerdemanden – som kun er fundet skyldig i et enkelt forhold – skal bag tremmer i to og et halvt år, hvis det står til anklagemyndigheden, der i øvrigt vil have ham udvist.

Modsat går forsvarerne – ikke overraskende – efter nogle noget mildere straffe til deres klienter. Blandt andet med henvisning til, at de nu dømte længe har siddet varetægtsfængslet under mistanke for drab.

Netop drabsmistanken har været en ekstra belastning, argumenterer forsvarer Michael Juul Eriksen, og beder derfor om en mildere dom til sin klient.

Forsvarer Mette Grith Stage argumenterer desuden for, at hendes klient skal krediteres – belønnes – for at have erkendt nogle af forholdene.

Kort fortalt mener sagens forsvarere, at straffene bør ligge mellem to år og seks år og otte måneders fængsel.

Også en femte mand har siddet på anklagebænken, mens sagen har været for retten. Han var dog kun tiltalt i et forhold om ulovlig våbenbesiddelse og fareforvoldelse. Et forhold, han blev frifundet i.

Derfor kunne han umiddelbart efter skyldkendelse forlade retssalen.