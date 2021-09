Det var et sørgeligt syn, der mødte Martin Andersen, da han i fredags vendte tilbage til den byggeplads, hvor han er ved at bygge ny butik.

Her måtte han nemlig konstatere, at der manglede de 77 vinplanter, der plejer at pynte foran hans butik.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro om den her sag, det er helt gakgak,« siger Martin Andersen, der har meldt det frække tyveri til politiet.

Tidligere på eftermiddagen var tre personer mødt op på byggepladsen. En kvinde og en mand, der anslås til at være omkring 50 år og en ung mand, der anslås til at være omkring 20 år gammel.

De trak en trailer ind på byggepladsen, og gav arbejdsmændene klar besked; de skulle hente de 77 vinplanter, der i øvrigt er af sorten pinot noir.

»Det var der selvfølgelig ikke nogen af arbejdsmændene, der stillede spørgsmålstegn ved, fordi hvem går ind en højlys dag og stjæler planter?« Spørger Martin Andersen, og fortsætter:

»De havde endda taget små skovle med til at grave planterne op med, og det endte med, at arbejdsmændene lånte dem et greb og en stor skovl,« siger Martin Andersen, der tror, at tyveriet enten er foretaget af folk, der kendte til planterne i forvejen, eller som kunne se dem højt oppefra.«

Planterne plejer at pynte foran Martin Andersens butik, men nu er de pist væk. De er over en meter høje, og derfor håber Martin Andersen, at nogen har set noget, som politiet kan bruge til at opklare tyveriet. Vis mere Planterne plejer at pynte foran Martin Andersens butik, men nu er de pist væk. De er over en meter høje, og derfor håber Martin Andersen, at nogen har set noget, som politiet kan bruge til at opklare tyveriet.

Siden sidste år har de nemlig været skjult af et byggehegn.

Men da Martin Andersen vendte tilbage til byggepladsen, og entreprenøren blev klar over, at de tre mennesker havde stjålet planterne, blev han helt hvid i hovedet. Indehaveren har nu anmeldt tyveriet til politiet.

»Vi har kun planterne for sjov og for syns skyld, og vi synes, det er rigtigt sjovt, at vi kan få dem til at gro i Nordens Paris,« siger Martin Andersen, der nu overvejer at plante nye vinplanter.

Martin Andersen understreger, at det ikke er fordi vinplanterne repræsenterer en stor pengemæssig værdi. Han har til gengæld brugt langt tid på at passe og nusse planterne.

»Man kan måske sætte sig ind i, at folk beriger sig ved at stjæle smykker eller dyrt tøj, som man kan sælge på det sorte marked. Men man kan ikke tjene penge på 77 vinplanter,« siger Martin Andersen.