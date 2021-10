Det ene øjeblik sad de tilbageholdt i en støvet fangelejr i Syrien. Det næste øjeblik tog de plads i vidneskranken i en steril retsbygning i Danmark.

Torsdag blev der skrevet dansk retshistorie, da tre kvinder og deres i alt 14 børn landede på dansk jord efter at være blevet evakueret fra Islamisk Stat-fangelejren al-Roj i det nordlige Syrien.

Efter ankomsten blev kvinderne anholdt af dansk politi og adskilt fra deres børn. Alle tre kvinder er sigtet for at have tilsluttet sig terrororganisation Islamisk Stat og for at have opholdt sig i et konfliktområde.

I løbet af torsdag blev kvinderne fremstillet i grundlovsforhør tre forskellige steder i landet. De blev alle varetægtsfængslet indtil begyndelsen af november.

Her er et overblik over, hvem de tre kvinder og deres børn er.

Kvinde 1: Letpåvirkelig og fik tilsendt drømmebilleder af Raqqa

En af dem er en 32-årig etnisk dansk kvinde, som er opvokset i en sjællandsk provinsby, og i dag har to børn.

Da hun torsdag trådte ind i retslokalet i Retten på Frederiksberg, var hun iført en lang grøn hijab, sorte løse benklæder og sneakers. Hun bar mundbind, men det var tydeligt at se smilet i hendes øjne, da hun fik øjenkontakt med sin mor, som sad på tilhørerpladserne.

Kvinden drog til Islamisk Stats højborg, Raqqa, i 2014. I årene op til var hun konverteret til islam, og hun har tidligere fortalt i et interview med Radio24syv, at hun blev råbt efter på gaden og chikaneret, efter hun var begyndt at bære tørklæde. Hendes mor i Danmark har fortalt til radiostationen, at hendes datter var presset til det yderste og letpåvirkelig.

Kvinden har selv fortalt, at hun inden afrejse fra Danmark så propagandavideoer fra Islamisk Stat, som fremstillede Raqqa i et »drømmebillede«. Hvor man kunne udleve sin religion fuldt ud uden at blive chikaneret, og hvor børnene legede i vandkanten.

På det tidspunkt havde Islamisk Stat udråbt et islamisk kalifat og stået bag voldsomme terrorangreb, men kvinden har fortalt, at hun fik at vide, at sådan var det ikke i virkeligheden. Og så tog hun afsted.

Ifølge kvinden og hendes mor i Danmark gik det hurtigt op for den unge kvinde, at Raqqa ikke var, som hun havde forestillet sig. Hun fortrød og ville hjem. Moren i Danmark har i flere år kæmpet for at få sin datter og sine børnebørn til Danmark, men først torsdag blev de genforenet.

Den unge kvinde har tidligere givet udtryk for, at hun fortryder, at hun tog af sted, og at hun gerne ville tilbage til Danmark og leve et normalt liv.

»Bare gå en tur på gaden med en klapvogn. Stranden. Skoven. De der simple ting. At vi bare går og er lykkelige i Danmark,« sagde hun til Radio24syv, da radiostationen mødte hende i al-Roj-lejren i Syrien i juni 2019.

Retten på Frederiksberg har varetægtsfængslet kvinden indtil 4. november. Hun nægter sig skyldig i sigtelserne og har kæret afgørelsen til landsretten.

Kvinde 2: Menneskesmuglere, fangelejr, vil hjem

En af de andre kvinder er en 34-årig etnisk dansker, som er mor til fem børn.

Hun var iført sort tørklæde, bordeaux benklæder og Converse All Star-sko, da hun torsdag trådte ind i retslokalet i Retten i Esbjerg.

Hende og hendes somaliske mand drog fra Danmark til Syrien i 2014. Hun har tidligere fortalt til Radio24syv, at de opholdt sig fire år i Raqqa, indtil de i 2018 forsøgte at forlade byen med hjælp fra en menneskesmugler.

De blev imidlertid taget til fange af kurdiskledede styrker og placeret i fangelejren al-Roj.

Kvindens ældste søn, som i dag er 13 år gammel, fortalte i 2019 til Radio24syv, at livet i lejren var hårdt. Han kunne ikke lave noget der, og han sad bare og tænkte på sin familie, sagde han. Hans bøn var at komme tilbage til Danmark:

»Jeg vil gerne have, at de tager os hurtigt tilbage. Hurtigt,« sagde han, da Radio24syv mødte ham i lejren i juni 2019.

Drengen og tre af hans yngre søskende er født i Danmark, mens den yngste på tre år født i Syrien.

Børnenes far formodes at sidde fængslet i Syrien eller Irak.

Retten i Esbjerg har varetægtsfængslet kvinden indtil 4. november. Hun nægter sig skyldig i sigtelserne.

Kvinde 3: Pædagog og vvs'er skulle på ferie i Tyrkiet – men endte i Syrien

Den tredje kvinde er 37 år og har dobbelt statsborgerskab. Hun har statsborgerskab i Danmark og i et land i Østeuropa.

Da den 37-årig kvinde blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag, var hun ifølge Jydske Vestkysten iklædt bordeauxrød hovedbeklædning og mørke bukser.

Hun rejste til Syrien i 2014, fordi hun ifølge de danske myndigheder havde til hensigt at slutte til Islamisk Stat.

Kvinden og hendes mand rejste under påskud af, at de skulle på ferie i Tyrkiet. Det var det, som de ifølge Ekstra Bladet fortalte både deres børn og parrets venner inden afrejsen.

Forinden arbejdede hun som pædagog, mens manden var vvs’er.

Med sig havde de deres seks børn, hvoraf den ene, en dreng på 15 år, ifølge TV 2 har været i Danmark siden 2019.

Her blev drengen evakueret, fordi han var alvorlig såret, efter han var blevet ramt af skud i ryggen. Det har blandt andet medført, at drengen i dag er lam i benene.

Han er desuden født i Danmark ligesom fem af hans søskende.

Kvinden blev varetægtsfængslet indtil 1. november. Hun nægter sig skyldig i sigtelserne og har kæret afgørelsen til landsretten.