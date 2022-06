Lyt til artiklen

I flere måneder har 35-årige Stefan Tahir Gaardboe Danielsen været sporløst forsvundet.

Og det endda til trods for, at politiet leder efter ham med lys og lygte.

Han er nemlig mistænkt for at være involveret i et brutalt overfald på Abildsgårdsvej i Frederikshavn 2. marts klokken 00.47.

»Her blev en 25-årig frederikshavner stukket med kniv og slået i hovedet med et slagvåben,« sagde efforskningsleder ved Nordjyllands Politi, Peter Skovbak, tidligere til B.T.

Stefan Tahir Gaarboe Danielsen har bogstaverne 'LTF' tatoveret på halsen. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Stefan Tahir Gaarboe Danielsen har bogstaverne 'LTF' tatoveret på halsen. Foto: Nordjyllands Politi

Det satte gang i en efterlysning, der senere blev til en international arrestordre.

»Politiet har en formodning om, at han opholder sig i udlandet. Han er ligeledes blevet varetægtsfængslet in absentia,« fortæller Nordjyllands Politi til B.T.

Der er dog stadig ikke kommet brugbare tips ind ad døren hos politiet. Og det er til trods for, at flere har henvendt sig til politiet. Det bekræfter Anni Brix, kriminalassistent ved Frederikshavn Politi, over for B.T.

»Vi har fået spredte henvendelser i forbindelse med efterlysning i pressen. Det er borgere, der mener de har genkendt ham på gaden, i toget og lignende steder, men ikke noget, der har ført til udfindelse af hans opholdssted.«

»Ydermere har vi fået flere henvendelser om, at han opholder sig i udlandet, og det er på den baggrund, at han den 23. maj 2022 er fremstillet og varetægtsfængslet in absentia i Retten i Hjørring, og samme dag udstedte retten i Hjørring en europæisk arrestordre på pågældende. Han er således efterlyst internationalt til anholdelse og udlevering,« understreger hun.

Tre personer er i forvejen anholdt og varetægtsfængslet i sagen.

Alle mistænkt for medvirken til drabsforsøg, ligesom Stefan Tahir Gaardboe Danielsen er det.

»Vi anser det som et opgør i et kriminelt miljø. De fire mistænkte har et kendskab til hinanden, og de har også et kendskab til forurettede,« fortalte Peter Skovbak.

Nordjyllands Politi har offentliggjort følgende signalement af Stefan Tahir Gaardboe Danielsen, der lyder således: