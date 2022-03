For tiden er der en særlig bølge af tyverier, der ruller ind over landet. Og tyverierne kan ende med at koste dig dyrere, end du går og tror.

Sådan lyder advarslen fra arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk.

Advarslen kommer på baggrund af B.T.s beskrivelse 17. marts, hvor Nordjyllands Politi kunne berette om syv indbrud i varebiler begået på to dage.

Og ifølge Dansk Håndværk er de langt fra alene, oplyser foreningen til B.T. og tilføjer, at håndværkere er særligt udsatte, eftersom deres biler ofte indeholder værktøj, som tyvene kan sælge.

»Indbrud i varebiler, er ofte dyrere end man tror. I gennemsnit stjæles der for 70.000 kroner.«

»Og virksomheden mister ikke kun værktøj men også løn til de ansatte, mens der fremskaffes nyt værktøj og bilen bliver repareret. Så der er al mulig grund til at forebygge tyverierne,« forklarer Morten Frihagen, der er direktør i arbejdsgiverforeningen.

Meldingerne, som Dansk Håndværk får, lyder på, at indbruddene for tiden rammer i hele landet, hvilket også afspejler sig i døgnrapporterne fra landets politikredse og direkte beretninger fra håndværkere, lyder det.

Ifølge foreningen bliver indbruddene ofte begået ved at bore billåse – men det sker også på andre måder, såsom at smadre ruder, hvilket var tilfældene i Aars og Brønderslev i dagene omkring 17. marts.

Dele af frustrationerne over stigende antal værktøj hænger også sammen med, at virksomhederne selv risikerer at stå med regningen for de stjålne materialer og værkstedsregningen.

For hvis tyvene er kommet ind i bilen uden at der er synlige spor på døre eller vinduer, kan det være vanskeligere at få forsikringen til at dække.

»Selvom det naturligvis er politiet, der skal stoppe tyvene, har vi lavet en liste over ting, der kan være med til at sænke risikoen for indbrud. Alt efter hvor store værdier, der er i bilerne er det måske ikke er praktisk eller økonomisk fornuftigt at følge dem alle.«

»Men langt de fleste – uanset branche – vil kunne bruge et par stykker af dem,« lyder det fra Morten Frihagen.

Dansk Håndværk er en arbejdsgiverforening under SMVdanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder. Herunder 18.000 inden for byggeri, industri og service.