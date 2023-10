En række af Hells Angels' danske afdelinger vælger nu at ændre på rockervestens ikoniske rygmærke. Ifølge flere kilder med indsigt i miljøet skyldes det, at rockerne frygter, at en forbudssag kan være på vej.

Tidligere i år meldte justitsminister, Peter Hummelgaard (S) ud, at man har bedt politiet om at indlede en efterforskning, der skal munde ud i en forbundssag, hvor det er målet at ulovligøre Bandidos.

Den kommende forbudssag er også en advarsel til de to andre store rockerklubber Comanches MC og Hells Angels, udtalte politidirektør Lasse Boje, der er chef for National Enhed for Særlig Kriminalitet, i samme forbindelse.

Og i Hells Angels har man åbenbart fulgt med myndighedernes udmeldinger.

Rockernes rygmærke er tredelt. Øverst navnet – Hells Angels. Derunder klubbens logo – det bevingede kranie.

Nederste del er navnet på det land – eller i for de amerikanske afdelingers vedkommende stater – som afdelingen har hjemme i.

Det er denne del af rygmærket, som syv danske afdelinger nu vælger at ændre på, så der ikke længere står 'Denmark', men i stedet kommer til at stå afdelingernes regionale hjemstavn. Eksempelvis 'Aarhus' eller 'Odense'.

Kun fire danske afdelinger fortsætter med 'Denmark' på underste bue.

Rockerklubben Bandidos' danske afdelinger har allerede fortaget et lignende skifte på rygmærket, og skiftet sker for at påvise, at afdelingerne er lokale, og ikke del af et direkte landsdækkende netværk.

Ændringen er bemærkelsesværdig, fortæller flere kilder med indsigt i miljøet.

På verdensplan er det kun HA's afdelinger i Tyskland, der har foretaget samme ændring på rygmærket. Og her er det sket netop på grund af forbudsager.

I forbindelse med sagen har B.T. kontaktet danske Hells Angels pressejuragruppe. I et mailsvar lyder det, at klubben ikke har kommentarer.

