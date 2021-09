Lørdag aften fik Fyns Politi en usædvanlig melding fra en kollega i en af politiets blitzvogne.

Klokken 18.51 blitzede han en fører i en firmabil, der kørte mere end vanvittigt stærkt ad Åsumvej i Odense.

Men det var ikke farten på 141 kilometer i timen i en 50 kilometer i timen-zone alene, der fik politiet til at reagere. På fotoet var der nemlig ved første øjekast slet ikke nogen fører.

»Vores kollega i fotovognen kan se på billedet, at føreren dukker sig, så man ikke kan se ham, der kører bilen,« fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad.