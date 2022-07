Lyt til artiklen

Fire personer er blevet anholdt og sigtet i sagen om den forsvundne Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Mistanken er, at de har dræbt ham. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvori det lyder, at de sigtede blev anholdt mandag aften efter en intensiv efterforskning.

Der er tale om en 39-årig kvinde, en 23-årig kvinde, en 25-årig mand og en 39-årig mand. Alle er de sigtet for drab og for forsætlig ildspåsættelse af en varebil.

Dermed bekræfter politikredsen også, at den udbrændte varebil, der mandag blev fundet i Vivild, er identisk med den, som Frank Dan Nørgaard Jørgensen kørte i. En hvid Mercedes-Benz Vito.

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

Både bilen og Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev efterlyst lørdag, efter familien allerede fredag havde slået alarm.

Ingen havde hørt fra ham siden torsdag, og da det ikke lignede den 41-årige ikke at give lyd fra sig, vakte det bekymring.

Med god grund, lyder det nu fra politiet:

»En intensiv efterforskning har frembragt bestyrket mistanke om, at den savnede Frank Nørgaard har været udsat for en forbrydelse i form af, at han er blevet dræbt.«

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Efterforskningen førte til en adresse i Nimtofte, hvor politiet klokken 21.02 mandag anholdt de fire mistænkte.

Tirsdag ved middagstid arbejder politiets teknikere på netop en adresse i Nimtofte, mens der også er en drone i luften, viser billeder, som B.T. har bragt.

Samtidig forbereder politiet altså et grundlovsforhør, som er planlagt til klokken 14.

Her vil de fire sigtede blive fremstillet med henblik på varetægtsfængsling. Det vil foregå ved Retten i Randers, og det er allerede nu meldt ud, at anklagemyndigheden planlægger at begære lukkede døre.

Trods drabsmistanken er Frank Dan Nørgaard Jørgensen endnu ikke fundet, bekræfter Østjyllands Politi ovrefor B.T.

Derfor fortsætter den intensive efterforskning.

Østjyllands Politi er da også fortsat meget interesserede i at høre fra vidner, som kan have oplysninger om den forsvundne mand og hans køretøj – den hvide varevogn.

Politiet kan kontaktes på 114.