En filminstruktør er torsdag eftermiddag til grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor han er sigtet for voldtægt og vold.

Forholdene skal være begået i hovedstadsområdet og på Tenerife i perioden juli 2018-juli 2019.

Filminstruktøren skal blandt andet have tiltvunget sig samleje, revet offeret i håret, taget kvælertag og været voldelig i form af slag og spyt i hovedet samt spark i ryggen.

Manden har nægtet sig skyldig i begge sigtelser.

Han er sigtet efter både paragraf 216 og 225 i straffeloven, som er paragraffer for voldtægt og vold.

Manden blev anholdt torsdag morgen, og kort før klokken 15 blev han iført håndjern ført ind i Københavns Byret.

Sagen kører for lukkede døre og med navneforbud efter begæring fra anklageren – selvom forsvareren protesterede med henvisning til offentlighedens interesse og ytringsfriheden for hans klient. .

Den anklagede mener nemlig, at anklagen er et forsøg på at stoppe en kritisk dokumentar om kvinden, der anklager ham.

B.T. talte tidligere på dagen med en filmproducent, der fortæller, at politiet har ransaget hans adresse i relation til sagen.

Han fortalte, at hans computer og andre elektroniske apparater blev undersøgt på stedet med henblik på at finde bevismateriale. Politiet tog dog ikke computeren med.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at de har aflagt besøg på to københavnske adresser i forbindelse med en politiforretning.