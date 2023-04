Eleverne på den skole i Slagelse, hvor 13-årige Filippa går i 7. klasse, mødte mandag ind til en uvant situation.

Skoleleder Henrik Hallig fortæller til DR og TV 2 Øst, at man på Søndermarksskolen har tilknyttet en krisepsykolog, der hjælper Filippas klassekammerater og lærere.

Alle er de naturligvis lettede over, at Filippa søndag blev fundet i live efter at have været forsvundet i over et døgn.

Imidlertid er mange på skolen fortsat både chokeret og rystede over den voldsomme sag.

»Det fylder rigtig meget. Det er uhyre sjældent, det sker, men når en begivenhed kommer så tæt på som her, skaber det en masse bekymringer,« siger Henrik Hallig til DR.

Undervisningen i klassen og parallelklassen har været aflyst. I stedet har eleverne brugt dagen sammen med klasselærerne på at få talt tingene grundigt igennem.

»Der er selvfølgelig en overvejelse ude hos børnene om, hvad er det, der er sket, kan det ske igen, og kan det ramme mig?,« siger Henrik Hallig til TV 2 Øst.

Ifølge skolelederen vil krisepsykologen være til stede på skolen og stå til rådighed for alle elever efter behov.

