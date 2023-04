Snakken går i den sydvestsjællandske by Korsør.

Det var her, 13-årige Filippa søndag eftermiddag blev fundet i live på en adresse tilhørende en 32-årig mand, efter hun havde været forsvundet i mere end et døgn.

Manden sidder nu varetægtsfængslet sigtet for frihedsberøvelse og overgreb, alt imens politiet fortsætter med at finkæmme hans bopæl efter tekniske spor.

Da B.T. tidligere mandag eftermiddag besøgte området, stoppede enkelte forbipasserende op bag politiets afspærring og kastede nysgerrige blikke hen mod politiets teknikere, som gik rundt iført blå dna-dragter med henblik på mulig bevissikring.

En af dem var en mand, der fortæller til B.T., at han er ven med den sigtede 32-årige.

Politiets teknikere arbejder ved det hjem i Korsør, hvor den 13-årige Filippa blev fundet i en 32-årig mands hjem.

Den 32-årige mand, der er sigtet i sagen, blev tidligere mandag varetægtsfængslet frem til 11. maj efter et grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

Rettens dommer lagde i sin kendelse vægt på, at anklagemyndigheden mener, at der kan være medgerningsmænd på fri fod, og at der samtidig er en begrundet mistanke om, at manden har gjort sig skyldig i sigtelsen.

Han er sigtet for to forhold. Det første handler om frihedsberøvelse.

Ifølge anklagemyndigheden har den 32-årige mand langvarigt frihedsberøvet pigen fra lørdag cirka klokken 11.43. Det skete mod pigens vilje, fremgik det af sigtelsen, som blev læst op i retten.

Det andet forhold i sigtelsen handler om, at manden ifølge anklagemyndigheden i perioden, hvor pigen var frihedsberøvet, udsatte hende for voldtægt og andet seksuelt forhold end voldtægt.

Overgrebene fandt sted med vold eller trusler om vold ifølge sigtelsen.

Forsvareren har oplyst, at den 32-årige delvist erkender sigtelsen mod ham. Efter oplæsningen af sigtelsen blev dørene lukket til retsmødet, og det kom ikke frem, hvad det er, manden erkender, og hvad han bestrider.

Ligeledes er det uvist, hvad politiet nærmere har af beviser i sagen.

Den 32-årige er beskyttet af et navneforbud.

Forsvareren ønskede forbuddet blandt andet med henvisning til, at hans klient er kendt i lokalområdet, og det ville kunne skade ham, hvis hans identitet blev udbasuneret.

Den 32-årige og hans forsvarer har valgt ikke at kære kendelsen om fængsling til landsretten.

