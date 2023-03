Lyt til artiklen

Der er tilsyneladende ingen, der kan forklare, hvordan to spæde tvillingepiger endte op med utallige knoglebrud, blå mærker og hjerneblødning.

Mor og far har ikke set noget. Mormor har ikke set noget. Heller ikke farmoren, der kom næsten dagligt i hjemmet, har set noget.

»Nej,« svarede farmoren fra vidneskranken i Retten på Frederiksberg.

Anklageren ville vide, om hun heller ikke har haft en mistanke om, at der blev udøvet vold mod pigerne.

»Overhovedet ikke,« svarede hun.

Et forældrepar i 30'erne er tiltalt for at have mishandlet deres spæde tvillingepiger i løbet af de første to måneder efter fødslen. Den ene pige fik hjerneblødning og afgik ved døden, og den anden fik 18 knoglebrud.

Mishandlingen skal være foregået ved voldsom ruskning og klemning om brystkassen i parrets daværende hjem i København og på Hvidovre Hospital.

Forældrene nægter sig begge skyldige i selv at have været voldelige mod pigerne eller set den anden være det.

Farmoren fortæller under sin vidneforklaring, at hun kørte forbi familiens hjem hver eller hver anden dag for at se pigerne og hjælpe til.

Hun skiftede dem, var med til at bade dem og passede dem alene nogle gange. Men hun så ingen af de blå mærker.

»Jeg har jo skiftet dem, og jeg har ikke set blå mærker nogen steder,« siger hun.

På et tidspunkt havde forældrene undrende nævnt et blåt mærke, som de ville tale med sundhedsplejersken om, men ellers bemærkede farmoren ikke noget.

Da tvillingerne var omkring to måneder gammel, blev de begge indlagt på Hvidovre Hospital. Først kom den ene pige ind med spiseproblemer, og dagen efter kom den anden pige ind med opkast.

Farmoren var med til at køre dem på sygehuset.

»Vi troede jo, at vi kom hjem igen samme dag,« sagde farmoren i retten.

Sådan gik det ikke. Det viste sig, at pigen med opkast havde blødning i hjernen og ikke kunne reddes. Hun blev to måneder og ti dage gammel.

Lægelige undersøgelser har vist, at begge piger var blevet udsat for vold ad flere omgange over en periode på nogle uger.

Der var blandet andet både en gammel og ny blødning i den ene piges hjerne, og pigerne havde både gamle og nye knoglebrud.

En læge har forklaret, at den slags brud på ribbenene og i benene, som pigerne havde, er karakteristiske for, at de var blevet rusket voldsomt og klemt om brystkassen.

Retssagen fortsætter over flere dage i marts, og der forventes dom 30. marts.

