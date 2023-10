»Så mange politifolk. Jeg er så bange.«

Sådan lød det kort fra den 36-årige Sulaiman Saleem Ibrahim, da han kom ind i Retten i Kolding med sin familie mandag morgen.

Sulaiman Saleem Ibrahim er kendt fra DR-dokumentaren 'Forfulgt af politiet?', hvor familien fortæller, at Sydøstjyllands Politi i en længere periode har chikaneret familien. Det har ifølge familien medført, at den nu 17-årige Farhad Tober har været forsvundet i halvandet år.

Iført helt sort tøj og en sort læderhat med pelskant fik Sulaiman Ibrahim et overblik over de fremmødte tilhørere, hvor der heriblandt også var en række betjente udover pressen.

Mere konkret er Sulaiman Ibrahim tiltalt for i alt fem lovovertrædelser fordelt på to anklageskrifter. Tiltalepunkterne indebærer verbale overfald af politiet, forstyrrelse af den offentlige orden og for at modsætte sig anholdelse i årene 2021 og 2022. Han nægter sig skyldig.

Det er han tiltalt for I to anklageskrifter fremgår det, at Sulaiman Ibrahim er tiltalt for i alt 5 lovovertrædelser.

Sulaiman Ibrahim er blandt andet tiltalt for den 2. november 2022 at 'have overfaldet tjenestegørende politiassistent med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale ved at udtale: ‘du er en hund og en idiot’ og ‘jeg knepper dig, din mor og din datter,’ eller lignende.«

Sulaiman Ibrahim er ved samme lejlighed den 2. november 2022 tiltalt for »at have modsat sig anholdelse, idet tiltalte fysisk spændte op i kroppen i forbindelse med, at de tilstedeværende politibetjente foretog anholdelse og forsøgte at ilægge ham håndjern samt flytte ham.

Sulaiman Ibrahim også tiltalt for den. 5. August 2022 at »have optrådt støjende og fornærmeligt ved højt at sige: ‘Vejle Politi er korrupt’, og ‘Vejle politi har kidnappet min nevø’, eller lignende«. Ifølge anklageskriftet var det »egnet til at forstyrre den offentlige orden.«

I det andet anklageskrift er der to tiltalepunkter, som daterer sig tilbage til 2021. Her fremgår det, at Sulaiman Ibrahim er tiltalt for at have »forhindret« en anholdelse, og at han har optrådt støjende ved at råbe: »Hjælp, politiet angriber os.«

Da han af retsformanden blev bedt om at oplyse navn og fødselsdato, valgte Sulaiman Ibrahim også at oplyse sin skostørrelse.

»Min skostørrelse er 42. Det må jeg hellere skynde mig at sige, før jeg bliver sigtet,« lød det kækt fra Sulaiman Ibrahim, der også flere gange smilede og grinede under retsmødet.

Sulaiman har ikke ønsket at afgive forklaring, oplyste hans forsvarer Claus Bonnez, men det forlød, han muligvis gerne vil udtale sig, når anklagemyndigheden har ført bevisførelsen.

Dermed blev de første vidner i sagen hurtigt indkaldt.

Politiassistent: 'Hvad fanden laver du'

Første vidne, der blev indkaldt mandag morgen var en politiassistent, der var på vagt 28. august 2021 og skulle foretage en kontrol i forbindelse med ulovlig udskænkning af alkohol på en vandpibecafé i Vejle.

Her er Sulaiman Ibrahim tiltalt for at have forhindret to betjente i at anholde et familiemedlem.

»Vi går ned mod indgangen, og da vi er i nærheden kommer en gruppe mænd tæt på os. Det er som om, den anden politiassistent taber et skridt og pludselig råber han, 'hvad fanden laver du' til en person,« fortæller betjenten.

»Så vender han sig om og tager fat i ham og holder fast i hans arme. Jeg tager også fat, og vi søger at trække ham ind mod væggen med henblik på at foretage anholdelse, fordi jeg har en idé, om at han er blevet sparket over benet.«

Og det er i den forbindelse, at betjenten forklarede, at Sulaiman Ibrahim skubbede sig ind mellem dem og dermed forhindrede anholdelsen.

»Vi er virkelig presset på det her tidspunkt og er omringet af en gruppe. Vi er nødt til at slippe ham. De er helt oppe i hovederne på os.«

Sydøstjyllands Politi udsendte fotoet til venstre, da Farhad Tober blev efterlyst i april 2022. Fotoet til højre er fra den tyske asylsag i juli 2023. Foto: Fotos: Sydøstjyllands Politi Vis mere Sydøstjyllands Politi udsendte fotoet til venstre, da Farhad Tober blev efterlyst i april 2022. Fotoet til højre er fra den tyske asylsag i juli 2023. Foto: Fotos: Sydøstjyllands Politi

Betjenten slog i retten fast, at man i forbindelse med en anholdelse har pligt til at gå væk, og det var også derfor, at betjentene tog deres peberspray i brug for at kunne skabe arbejdsro.

Anklager spurgte flere gange ind til, om politibetjenten gav sig til kende, hvortil han svarede, at det kunne han ikke huske.

»Jeg ved min kollega på et tidspunkt råbte 'politi' også i forbindelse med eksponering af peberspray, men jeg kan ikke huske, om jeg selv gjorde.«

Den dengang 16-årige Farhad Tober forsvandt ifølge familien for halvandet år siden. Han blev set sidste gang i forbindelse med en politiforretning i Vejle, hvor han løb ind i en skov.

Siden DR-dokumentaren er det kommet frem, at Sydøstjyllands Politi har forsøgt at finde ud af, om Farhad i juli 2023 søgte asyl i Tyskland.

Siden har både Suleiman Saleem Ibrahim og Farhad Tobers moster været i Athen efter en konkret henvendelse for at lede efter deres nevø, som de efterfølgende, ifølge familien, har fået et livstegn fra.