32-årige Mathias Brodka, der er sigtet for at have kidnappet sin otteårige datter Malua for 16 dage siden, blev tirsdag formiddag ved Retten i Roskilde varetægstfængslet i fire uger.

Mathias Brodka blev fremstillet i grundlovsforhør in absentia – hvilket betyder, at han ikke var til stede.

Ingen har set eller ved, hvor Mathias Brodka eller hans datter Malua befinder sig, efter Mathias Brodka bortførte den lille pige efter et samvær på Roskilde Bibliotek lørdag den 4. december.

Det er Maluas mor, som har fuld forældremyndighed over datteren, og hun skulle ifølge aftalen have haft Malua afleveret efter samværet, men Mathias Brodka dukkede aldrig op.

Anklager i sagen Thomas Rasmusen gentog flere gange sagens alvor og udtrykte under sin oplæsning af sigtelsen bekymring for, at otteårige Malua kunne være blevet ført ud af landet.

B.T. kunne i fredags fortælle, at politiet har ledt efter far og datter på flere konkrete adresser på både Sjælland og i Jylland. Aktionerne er sket på baggrund af tip, som politiet har fået fra offentligheden, dog har ingen af dem ført frem til de to efterlyste.

I retten blev Mathias Brodkas forsvarer, Ole Kjær, af dommeren spurgt til, om han havde anmærkninger eller kommentarer til sigtelsen, men eftersom Ole Kjær er blev beskikket som forsvarer uden at have truffet sin klient, var der ikke meget, han kunne sige. Dog sagde han:

»For en god ordens skyld må jeg lige sige, at min klient nægter sig skyldig.«

Signalementer af de efterlyste: Faderen hedder Mathias og beskrives som: lys i huden, 32 år, 197 centimeter høj, almindelig af bygning, veltrænet, mørkt fuldskæg, langt mørkt hår i hestehale samlet i knold i nakken.

Lørdag var han iført blå jakke med vandret, sort stribe foran, sorte arbejdsbukser og sorte sko. Han er måske kørende i en mørkeblå Ford Mondeo stationcar med nummerpladen BA15406.

Den 32-årige kan måske søge mod Kolding-området, som han har en relation til.

Den otteårige pige hedder Malua og beskrives som: lys i huden, otte år, cirka 140 centimeter høj, almindelig af bygning, langt lyst hår, iført en rød nissehue.

Hun var iført mørkerød juletrøje med snefnug og julehjerter, blå jeans, lys jule-nederdel, mørke vinterstøvler med lilla snørebånd og en lyseblå jakke med Elsa/Anna (Frost-motiver) og medbringende en lyserød kaninbamse med grøn striktrøje.

På trods af at politiet har udsendt en detaljeret efterlysning af både Mathias Brodka og Malua med billede og beskrivelse – og desuden efterspurgt offentlighedens hjælp i efterforskningen – anmodede anklager Thomas Rasmusen om, at dørene til retten blev lukket.

Dette af hensyn til de efterforskningsskridt, som politiet ifølge anklageren fremadrettet har planlagt at foretage.

»Da sigtede har vist sig ret forsigtig, vil man ikke risikere, at sigtede får kendskab til efterforskningen, så børnebortførelsen kan trække længere ud, end den allerede har gjort,« lød det fra anklageren.

B.T. protesterede mod dørlukningnen med argument om, at sagen har offentlighedens interesse, og at befolknings engagement i sagen i høj grad er foranlediget af, at politiet selv har bedt offentligheden om hjælp i sagen.

Dommer Jørgen Lougart kunne godt forstå, at der var interesse for sagen, men vurderede samtidig, at hensynet til efterforskningen vejede tungest, hvorfor dørene blev luket.

Hvad der ligger til grund for, at Mathias Brodka har bortført sin datter, kom ikke frem under den del af grundlovsforhøret, som pressen var inviteret til, men over for B.T. sagde politiet fredag, at en indikation kan være forældrenes kamp over forældremyndigheden, som blev afgjort til morens fordel den 6. oktober i år.

»Det er mange gange en kamp mellem to forældre, der kan motivere det her. Men det må vi finde ud af, når vi finder faren,« siger Martin Bjerregaard.

Ifølge B.T.s oplysninger var samværet mellem Mathias Brodka og Malua det første, efter Mathias Brodka mistede forældremyndigheden over datteren. Det var også førte gang, at Mathias Brodka så sin datter i halvandet år.

Mathias Brodka har arbejdet som social- og sundhedsassistent og er en del af landets støt stigende gruppe af konspirationsteoretikere, der er blevet langt mere synlige under coronapandemien.

Han har flere gange medvirket i medierne, hvor han har udtrykt antipati over for systemet, coronavaccine og magthavere. I en længere artikel på netmediet Zetland fortæller Mathias Brodka blandt andet, hvad han mener om politikerne:

»Jeg hader Christiansborg. Jeg hader politikerne. Jeg hader løgn. Jeg hader bedrag. Jeg hader uærlighed og dårlige mennesker. Når man har fået magt og er betroet et ærefuldt hverv, så er det eddermame ikke i orden at snyde. Så jeg er da frisk på at smide hele Folketinget i gabestok, det er jeg da.«

Mathias Brodka understreger i artiklen, at han er klar til at storme Christiansborg, hvis det er nødvendigt, og til spørgsmålet, om vold er nødvendigt, svarer han:

»Ja, det kan det godt være.«

Før weekenden spurgte B.T. Midt- og Vestsjællands Politi, om de kender til Mathias Brodkas engagement i de konspiratoriske miljøer, men politiet ønsker ikke gå ind i deltaljer om hverken ham eller miljøet.

»Vi er ikke tvivl om, hvem han er rent identitetsmæssigt. Vi har undersøgt hans bekendtskabskreds for at finde ud af mere, men indtil videre er det endt i et blindspor,« lyder det fra Martin Bjerregaard.

Er I bange for, at han kan finde på at gøre sin datter fortræd?

»Vi har ingen indikation eller frygt for, at faren vil gøre barnet fortræd. Men det er klart, at det er lang tid at være væk i 11 dage, og vi har fuld forståelse for, at den anden part (moren, red.) føler frustration og usikkerhed over, hvor hendes barn er henne,« siger Martin Bjerregaard.

Har du oplysninger i sagen, har du set de to efterlyste, eller ved du, hvor de nu opholder sig, bedes du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48 eller via nærmeste politi på telefon 114.