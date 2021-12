En 32-årig mand og hans 8-årige datter har begge været forsvundet siden lørdag i Roskilde.

Datteren skulle efter samvær med faderen have været afleveret til moderen, som har den fulde forældremyndighed, men dette skete ikke, hvorfor den 32-årige mistænkes for unddragelse af forældremyndigheden.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Midt- og Vestsjællands Politi beder om offentlighedens hjælp til at finde en 32-årig, dansk mand og hans 8-årige datter fra Roskilde, efter han og datteren i forbindelse med overvåget samvær forsvandt lørdag den 4. december.

Far og datter blev sidst set i området ved hovedbiblioteket i Roskilde, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde, kl. ca. 11.30 i forbindelse med det overvågede samvær, inden de i fællesskab forlod området.

Midt- og Vestsjællands Politi vil meget gerne i kontakt med personer, der lørdag har set far og datter sammen f.eks. i området ved biblioteket, i midten af Roskilde by eller måske sætte sig ind i et køretøj.

Den 32-årige far og hans 8-årige datter har været eftersøgt siden lørdag, og politiet ved ikke, hvor de to opholder sig, men kan have en frygt for, at barnet bliver tilbageholdt mod sin vilje eller er på vej ud af Danmark.

Signalementer af de efterlyste:

Faderen hedder Mathias og beskrives som: mand, lys i huden, 32 år, 197 cm høj, almindelig af bygning, veltrænet, mørkt fuldskæg, langt mørkt hår i hestehale samlet i knold i nakken.

Lørdag var han iført blå jakke med vandret, sort stribe foran, sorte arbejdsbukser og sorte sko. Han er måske kørende i en mørkeblå Ford Mondeo stationcar med nummerpladen BA15406.

Den 32-årig kan måske søge mod Kolding-området, som han har en relation til.

Den 8-årige pige hedder Malua og beskrives som: pige, lys i huden, 8 år, ca. 140 cm høj, almindelig af bygning, langt lyst hår, iført en rød nissehue.

Hun var iført mørkrød juletrøje med snefnug og julehjerter, blå jeans, lys jule-nederdel, mørke vinterstøvler med lilla snørebånd og en lyseblå jakke med Elsa/Anna (Frost-motiver) og medbringende en lyserød kaninbamse med grøn striktrøje.

Hvis nogen har set de to efterlyste eller ved, hvor de nu opholder sig, bedes oplysninger herom straks gives til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46351448 eller via nærmeste politi på tlf. 114.