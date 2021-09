Over 64.000 billeder og mere end 272 timers videomateriale.

For knap to år siden ransagede Østjyllands Politi en middelaldrende mands adresse i det centrale Aarhus, og gjorde sig et voldsomt fund.

Fordelt på hans computer og flere forskellige harddiske i hjemmet fandt de filer med over 64.000 billeder og mere end 272 timers videomateriale med børnepornografisk materiale. Og derudover fem laminerede billeder af samme karakter.

Det fremgår af retsmødebegæringen, som B.T. har fået aktindsigt i, forud for retsmødet på tirsdag i næste uge, hvor manden skal for en dommer ved retten i Aarhus.

Manden tilstår, at han har haft materialet liggende, og sagen er derfor berammet til at køre som en kort tilståelsessag.

B.T. har talt med den sigtede, en mand i 50'erne, som dog ønsker at være anonym af hensyn til sit videre liv. Det er tydeligt, at han er berørt at situationen, da vi taler med ham.

»Det bedste, der sket i den her sag, er, at politiet kom og fik det fjernet. Så kom det væk en gang for alle,« lyder det fra ham.

Ifølge ham var det en stor fejl, at de mange tusind filer endte på hans computer og harddiske.

Han fortæller, at han nogle år før politiets ransagning af hans hjem i november 2019 var inde på en torrent-side. Det vil sige en internetside, hvor man kan hente store mængder data og software uden at belaste serveren.

Her ser han en fil med titlen 'adult'. Han ved ikke, hvad den indeholder, men han er nysgerrig og vælger at downloade den. Det tager fire dage, og det viser sig at den indeholder børneporno. Store mængder.

»Min første reaktion er, at jeg vil slette det, men jeg får ikke slettet det hele,« forklarer manden.

Og erkender samtidig, at han også kom til at se noget af det.

»Jeg holdte mig i min egen hule. Jeg vidste jo godt, at det var noget lort.«

»Det er fordi, det er så tabubelagt og forbudt og dit og dat, og så skal man jo lige se,« forklarer han.

Han fortæller, at han siden beslaglæggelsen har været psykisk påvirket af situationen og blandt andet været sygemeldt fra sit job.

Manden er sigtet efter straffelovens § 235. Han kan dermed risikere fængsel i op til et år.

Det har endnu ikke være muligt at få en kommentar fra anklagemyndigheden.