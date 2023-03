Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Deres liv er knust af sorg i øjeblikket.

Alligevel har familien til den knivdræbte teenager Petar Stesevic et ønske om at takke for al den omsorg og opmærksomhed, som er strømmet dem i møde efter mandagens dobbelte knivdrab i Taastrup.

Her blev ikke alene deres 17-årige søn og bror brutalt frarøvet livet. Det samme skete også for hans 18-årige kammerat sent mandag aften på Skjebjerg Allé. En tredje offer – en ligeledes 17-årig dreng – blev også ramt af knivstik, men overlevede.

»At vores søn og bror er gået bort, efterlader os med smerte og savn,« indleder familien Stesevic en udtalelse, som er blevet sendt til B.T. via Petars onkel.

»Vi er taknemmelige for de mennesker på og omkring gerningsstedet, som slog alarm og tilkaldte hjælp.«

»En særlig tak skylder vi den kvinde og mand, som ydede førstehjælp til Petar og de to andre ofre. I vores sorg hjælper det at vide, at Petars sidste oplevelse i denne verden var deres medmenneskelig hjælp,« påpeger forældrene Danka og Nenad samt broderen Milo.

Samtidig takker familien for de mange henvendelser, som i de seneste dage er strømmet dem i møde fra mange sider i kølvandet på deres søn og brors død.

»Mange har fortalt om Petars kærlige personlighed, betænksomme væsen og søde humor. Det er beskrivelser, hvori vi genkender vores søn og bror.«

Familien har givet B.T. tilladelse til at bringe et billede af den 17-årige Petar Mathias Sesevic. Foto: Privat Vis mere Familien har givet B.T. tilladelse til at bringe et billede af den 17-årige Petar Mathias Sesevic. Foto: Privat

»Vi takker alle, som har vist vores familie omsorg. Samtidig sender vi vores medfølende tanker til de øvrige ofre, Petars venner, og deres pårørende,« fortsætter familien.

»Petars død har bragt os en ulykke, vi endnu svært kan beskrive med ord. Som familie har vi behov for ro til at sige farvel til vores søn og bror, og vi håber på mediernes forståelse for, at vi udover denne udtalelse ikke ønsker at udtale os yderligere,« tilføjer familien til den dræbte 17-årige.

Petars forældre og bror oplyser, at den kommende begravelse af den knivdræbte teenager kommer til at foregå under private forhold.

To drenge på 16 og 17 år er blevet anholdt og sigtet i sagen. Begge er de sigtet for drab og drabsforsøg ved at have stukket det ene drabsoffer i halsen, mens den anden blev dræbt af et stik i brystkassen. Den overlevende teenager blev ramt af et stik i læggen.

17-årige Petar Stesevic blev mandag aften dræbt af knivstik i Taastrup. Også hans 18-årige kammerat blev dræbt ved knivstikkeriet, mens en 17-årig overlevede sine knivlæsioner. Foto: Privat Vis mere 17-årige Petar Stesevic blev mandag aften dræbt af knivstik i Taastrup. Også hans 18-årige kammerat blev dræbt ved knivstikkeriet, mens en 17-årig overlevede sine knivlæsioner. Foto: Privat

Den 17-årige nægter sig skyldig i drab og mener, han handlede i nødværge, lød det onsdag, da de to sigtede blev fremstillet i grundlovsforhør. Han er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Den 16-årige nægter sig skyldig og er efterfølgende blevet løsladt. Han er dog fortsat sigtet i sagen.

De voldsomme knivdrab skete mandag klokken 22.57, hvor politiet rykkede talstærkt ud til Skjeberg Allé. Vidner har til B.T. fortalt, at de pludselig hørte et råb om hjælp, hvorefter de fandt de unge drenge liggende lige ude foran deres hoveddør og måtte yde førstehjælp.



Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at lytte podcast: