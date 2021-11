Bag lukkede døre blev flere videoafhøringer tirsdag afspillet, hvor de to forurettede børn angiveligt bekræfter anklagerne mod deres far, der lige nu sidder på anklagebænken tiltalt for mishandling, trusler og blufærdighedskrænkelse.

B.T. Aarhus måtte ikke være til stede under afspilningerne, som fandt sted i retslokalet 13 i Retten i Aarhus, af hensyn til de forurettede børn, men da vi efter frokost igen blev lukket ind i retslokalet i forbindelse med den videre afhøring af faren, kom nogle af detaljerne alligevel frem.

Blandt andet, at sønnen, der dengang blot var seks år, nægter, at skaderne på ham skulle komme fra et cykelstyrt, som faren har forklaret.

Det kom i stedet frem, at drengene har fortalt, at skaderne blandt andet skulle komme fra en episode i påsken i år, hvor faren angiveligt skulle have givet ham 10 knytnæve slag i ansigtet, imens han lå i en køjeseng hos ham i Aarhus.

Drengene fortæller, at du slår ham fem gange på hver side af ansigtet med en knytnæve. Gjorde du det? spurgte specialanklager Toni Lie Schorpen faren under afføringen af ham.

Det nægtede faren, ligesom han nægter sig skyldig i alle de andre anklager, som han er tiltalt for.

»Jeg indrømmer, at jeg har taget dem med ind i seng, og det kan jeg godt gøre lidt hård.«

»Men jeg har ikke bedt ham om at bide mig i fingeren og så givet ham slag,« lød det fra ham.

Tiltalen mod faren - han nægter sig skyldig Faren er tiltalt for at have slået sønnen, der på daværende tidspunkt blot var seks år, flere gange med både knyttet og flad hånd i ansigtet og på kroppen samt revet ham i håret.

Derudover er han tiltalt for at have slået den dengang tiårige datter i maven, revet hende i håret og brugt et sammenrullet håndklæde til at slå hende på resten af kroppen.

Men her stopper det frygtelige mareridt for børnene ikke engang. Faren mishandlede nemlig ikke kun selv børnene. Han tvang dem også til at udøve vold mod hinanden sammen med ham, fremgår det af tiltalen.

​Derudover han flere gange tungekysset pigen, »idet han pressede sin tunge ind i munden« på hende, og »uterligt gned sin krop mod hende«, fremgår det af anklageskriftet.

Alt sammen over en længere periode frem til 6. april i år på familiens bopæl i Aarhus.

Faren nægter sig skyldig i alle forholdene

Fra ham lød det i stedet, at han tror, at børnene er blevet manipuleret til at komme med anklagerne af deres mor, som er hans ekskone.

»Jeg er meget skuffet over mine børn, og at de er kommet med de her forklaringer. Jeg mener, at de er iscenesat, og det er noget, de er blevet påbud, at de skal sige, så det hjælper deres mor i familiesamvær-sagen, så jeg ikke kan få mere samvær,« lød det fra ham.

Han fortalte i Retten, at han i sommeren 2020 lagde sag an mod ekskonen, da han ønskede mere samvær med børnene, men dagen før sagens start anmeldte hun ham for vold mod børnene.

»Jeg synes, det er mistænkeligt, at det bliver smidt som en bombe, lige når vi skal i retten. Jeg er meget træt af det og også rystet,« lød det fra manden.

Foruden volden er han også titalt at have tungekysset datteren og gnedet hans krop mod hendes. Det nægter han også.

Har du det? Spurgte specialanklager Toni Lie Schorpen ligeledes?

»Nej, det har jeg aldrig.«

»Jeg tager kæmpe afstand fra alt det der ulækre om blufærdighedskrænkelse. Jeg har aldrig gjort noget ulovligt, og jeg ved godt, hvad man må og ikke må,« lød det fra ham.

At ekskonen i slutningen af deres forhold tog på krisecenter, anfægtede han også skulle bunde i vold eller lignende.

»Hun tog på krisecenter, fordi hun skulle udnytte det til at skabe en dramahistorie,« lød det fra ham.

Torsdag fortsætter retssagen mod manden, og her er planen, at moren skal vidne.

B.T. følger sagen.