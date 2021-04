Efter stop for afsoning på grund af coronavirus er der opstået en lang kø af dømte borgere, der skal afsone.

På grund af et massiv efterspørgsel på ledige fængselsceller har Kriminalforsorgen besluttet at genåbne Møgelkær Fængsel ved Juelsminde.

Det oplyser Justitsministeriet onsdag i en pressemeddelelse.

66 såkaldte dvalelagte pladser genåbnes i juni. Siden 2018 har fængslet været lukket, og den beslutning var en fejl, lyder det fra Hanne Munk Degn, der er områdetillidsrepræsentant.

- Det skulle aldrig have været lukket med det store overbelæg, som der var dengang, siger hun ifølge Fængselsforbundet.

Forbundets formand modtager nyheden med glæde.

- Vi har længe peget på muligheden for at bruge Møgelkær igen. Jeg håber dog, at der er tilstrækkeligt med mandskab til at dække vagterne, for betjentmanglen er jo som bekendt et stort problem, udtaler Bo Yde Sørensen.

På grund af covid-19 har der i Kriminalforsorgen været et stop for tilsigelse af afsonere fra 10. december til 8. februar.

Derfor er der opstået en kø af borgere, der skal ind og afsone, og derfor er der et ekstra pres på de åbne fængselspladser, oplyser Justitsministeriet.

Kriminalforsorgen forventer generelt overbelægning i år. Den såkaldte kapacitetsudnyttelse vil i år komme over 104 procent, hedder det i pressemeddelelsen.

I en udtalelse erkender Nick Hækkerup (S), at Kriminalforsorgen er "markant udfordret".

- Det er et lille skridt i den rigtige retning, men selvfølgelig ikke en løsning på de større strukturelle problemer, som vi ser i Kriminalforsorgen med kapacitet og bemanding, siger ministeren om genåbningen.

