Inde bag ved den blandet pose med frosne grøntsager i fryseren fandt Syd- og Sønderjyllands Politi noget meget usædvanligt.

For lørdag aften gjorde Syd- og Sønderjyllands Politi sig noget af et narkofund i en lejlighed i Aabenraa. Et narkofund i form af et kilo amfetamin.

Det skriver TV Syd, som har snakket med vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I første omgang ledte politiet slet ikke efter ting relateret til narkohandel, men i stedet eftersøgte politiet lejligheden efter en flugtfange.

Politibil ved Københavns Byret, mandag den 4. marts 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Politibil ved Københavns Byret, mandag den 4. marts 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Mine kollegaer var kørt til lejligheden for at sætte en klo i en mand, der var udeblevet fra afsoning af sin fængselsstraf,« oplyser vagtchef Nikolaj Hølmkjær ved Syd- og Sønderjyllands Politi til TV Syd og fortsætter:

»Han var dog ikke til stede – men vægte og små plastikposer lå og flød. Det vakte vores interesse og førte til en grundig undersøgelse af lejligheden.«

Lejlighedens 24-årige mandlige beboer blev efterfølgende anholdt og sigtet for både besiddelsen af amfetaminen og for omfattende salg af narko.

Der blev også fundet amfetamin andre steder i lejligheden – dog i mindre omfang.

Politiet har her til søndag opgjort det præcise omfang af narkofundet og dermed fastslået den nøjagtige mængde, hvorefter den 24-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af søndagen med krav om varetægtsfængsling fra anklagerens side.

Anklageren vil begære lukkede døre, da der kan være medskyldige på fri fod.