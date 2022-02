I sagen om drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn har en del danskere på sociale medier undret sig over en formulering, som efterforskningsleder Frank Olsen fra Nordjyllans Politi brugte.

Da han onsdag blev spurgt ind til, om politiet i forvejen kendte til de to 36-årige mænd, som er sigtet for drabet, svarede han ja. Dog med en opsigtsvækkende tilføjelse.

»Men det er for bagateller,« sagde han til Ritzau. En udtalelse, der efterfølgende fandt vej til B.T. og flere andre danske medier.

Som B.T. lørdag kunne fortælle, er den varetægtsfængslede af de to mænd, tidligere dømt for at have udsat sin ekskæreste og dennes mors liv for fare, da han i slutningen af april måned i 2009 med en skævbidder klippede bremserørene over på deres VW Golf.

Men det er ikke det eneste forhold. Ifølge domsbogen blev han også dømt for blufærdighedskrænkelse, i en sag hvor han belurede en ung kvinde gennem et vindue og efterlod sæd på ruden.

Derfor spurgte B.T. lørdag Frank Olsen, om han stadig mener, at den varetægtsfængslede 36-årige mands domme kan kaldes for 'bagateller'?

Efterforskningsleder Frank Olsen fra Nordjyllands Politi. Foto: Henning Bagger Vis mere Efterforskningsleder Frank Olsen fra Nordjyllands Politi. Foto: Henning Bagger

»Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg beklager, at jeg valgte det ordvalg« siger efterforskningslederen og tilføjer:

»Sagerne er 12 og 16 år gamle og udløste tilsammen en mindre fængselsstraf. Men derfor skal de selvfølgelig ikke omtales som en bagatel. Det er naturligvis alvorlige sager.«

Den dengang 24-årige mand blev idømt 60 dages fængsel for de to forhold.

Lørdag bekræftede Nordjyllands Politi, at det var 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der torsdag blev fundet død i Dronninglund Storskov. Det viste de retsmedicinske undersøgelser.

En 36-årig mand fra Flauenskjold og en 36-årig fra Østervrå er begge sigtet for drabet. Førstnævnte er også varetægtsfængslet.