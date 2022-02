Det er endnu uklart, hvad der er sket med Mia Skadhauge Stevn, efter hun steg ind i den sorte Golf på Vesterbro i Aalborg og dele af hende blev fundet i Dronninglund Storskov.

Og det er netop det forløb, som efterforskningen fokuserer på nu.

»Efterforskningen begynder nu at koncentrere sig mere om at kortlægge hele hændelsesforløbet og en tidslinje for forløbet. Hvad der er sket fra Mia blev samlet op, til hun bliver fundet i Dronninglund Storskov,« siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi og leder af efterforskningen, Frank Olsen.

Nordjyllands Politi har gennem flere dage været til stede på en adresse i Flaunskjold, hvor den af de to sigtede, der er varetægtsfængslet, bor. En adresse som politiet for nuværende er færdige på, oplyste Frank Olsen tirsdag til B.T.

Derudover har politiet også ledt efter spor i blandt andet Hammer Bakker lige nord for Aalborg og i Dronninglund Storskov, hvor dele af Mia Skadhauge Stevns lig er blevet fundet.

»Vi har været ude og sikre en lang række spor og fund, som vi har gjort de forskellige steder, vi har arbejdet,« siger Frank Olsen og fortsætter:

»Der bliver rigtig meget arbejde med alle de undersøgelser, vi har foretaget, og alle de effekter skal der laves yderligere undersøgelser og analyser af. Det er en anden fase, vi går ind i nu.«

Derudover har politiet fortsat mange personer, der skal afhøres i sagen.

»Vi er stadig i gang med at afhøre mennesker, der har henvendt sig med forskellige iagttagelser i relation til sagen,« siger Frank Olsen.

Nordjyllands Politi har gennem hele efterforskningen opfordret borgere med oplysninger til at dele dem med politiet. Og den opfordring gælder stadig.

»Hvis der er nogen, der har set noget i relation til den sorte Golf, og ikke har henvendt sig endnu, vil vi gerne høre fra dem. Men vi behøver ikke yderligere om, hvad det er for en bil. Det skal gå specifikt på bilen i tidsrummet fra søndag morgen til hun bliver fundet i Dronninglund Storskov,« siger efterforskningslederen.

Mia Skadhauge Stevn blev fundet i skoven torsdag den 10. februar.

Bilen, som politiet er interesseret i at høre mere om, er en Sort VW Golf TDI fra 2015 på papegøjeplader, som kan ses på billederne nedenfor.