En flok dykkere assisterer i øjeblikket Københavns Politi omkring Vester Søgade ved søerne i København.

Det sker, efter en 37-årig mand blev skudt på klos hold torsdag på hjørnet af Nyropsgade og Herholdtsvej.

Gerningsmanden, som var forklædt som et madleveringsbud, stak efterfølgende af på et el-løbehjul og er fortsat på fri fod.

»Vi er til stede med dykkere i forhold til at lede efter elementer, der kan være smidt af en mulig gerningsmand. Det kan være et gerningsvåben for eksempel, men det kan også være noget andet. Det kan være hvad som helst, der eventuelt er blevet smidt,« fortæller vicepolitiinspektør Brian Belling til B.T.

Mere konkret oplyser Brian Belling, at det også kan være tøj, kreditkort eller penge.

»Det kan være, hvad som helst. Vi udelukker ikke noget.«

Det er endnu ikke lykkedes politiet at fange gerningsmanden, men fredag løftede politiet sløret for den foreløbige flugtrute.

Er I kommet et skridt nærmere, hvem gerningsmanden kan være?

»Ikke noget, vi vil gå ud med nu,« lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Gerningsmanden flygtede efter drabet på løbehjul via Nyropsgade, hvor han ved siden af Q8-tanken smed tasken, den orange jakke og kasket, før han fortsatte ad Kampmannsgade mod søerne iført mørkt tøj.

Det er endnu uvist, om politiet har fundet løbehjulet, som gerningsmanden brugte til flugten.

Politiet er fortsat i gang med et stort indsamlingsarbejde, der både omhandler indhentning af videoovervågning, tekniske undersøgelse og afhøring af vidner.

»Derudover er vores tekniske afdeling i gang med undersøgelser af det forklædte tøj, der blev smidt. Vi har ikke fået resultaterne endeligt ind endnu. Det kan tage et stykke tid.«

Motivet til det brutale drab er fortsat ukendt, men politiet arbejder ud fra en teori om, at det har været en målrettet handling.

Om drabet har relation til den verserende bandekonflikt mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia, er der ikke noget, der peger i retning af, men politiet har tidligere oplyst, at den 37-årige i forvejen var kendt af politiet i anden sammenhæng.

