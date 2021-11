Benny Jamz tager nu bladet fra munden, efter han var involveret i stor tumult og blev anholdt på natklubben Rumors Club natten til fredag i sidste uge.

Det sker efter, B.T. København bragte en artikel med en video, der viste, hvordan rapperen lå i håndgemæng med en vagt.

En kilde, som var involveret i episoden, fortæller til B.T. København, at Benny Jamz efter koncerten overfaldt ham med en flaske. Og at kunstneren efterfølgende skulle være flygtet fra klubben, hvor tumulten, som man ser på videoen, opstod.

Kilden beskriver videre, at Benny Jamz herefter blev lagt i håndjern og anholdt af politiet, der i mellemtiden var blevet tilkaldt.

Benny Jamz optrådte i august på ØreSound Festival. Foto: Per Lange Vis mere Benny Jamz optrådte i august på ØreSound Festival. Foto: Per Lange

Benny Jamz er aldrig vendt tilbage på vores henvendelse, men nu skriver rapperen selv på sin Instagram om episoden.

'Nogle af jer har måske set, at der er en historie ude om en episode natten mellem torsdag og fredag (sidste uge), hvor jeg var involveret. Jeg har ikke kommenteret på den, men det har jeg valgt at gøre nu,' indleder rapperen og fortsætter:

'Der er altid to sider af en sag. Husk det. Jeg lever for at lave musik, for at optræde og for at give alle mine fans en god oplevelse. Da jeg i torsdags havde optrådt på Rumors Club, tog jeg videre i byen. Det havde været en fantastisk aften og jeg var simpelthen så glad. Men jeg fik for meget at drikke. Da jeg kom tilbage til Rumors for at hente mine ting, opstod der en yderst ubehagelig situation og den lod jeg mig provokere af. Det var en fejl fra min side og jeg tager ansvar for mine handlinger,' lyder det videre.

I opslaget understreger han videre, at han er en fredelig person, men at der ikke er nogen undskyldning for hans opførsel.

'Jeg vil bruge den her episode til at se indad, arbejde med mig selv og give mine fans de mest fantastiske oplevelser. Peace og pas på jer selv,' afslutter han opslaget med at skrive.

Benny Jamz er blandt andet kendt for ørehængere som 'Ibiza' og 'Hajde'. Begge sange, der er resultatet af et samarbejde med hitmagerne Kesi og Gilli. Sammen udgør de tre herrer hiphop-kollektivet B.O.C.

Tidligere har han udgivet musik under navnet Høyer Øje, og i 2020 var han aktuel med sit første soloalbum, '1010'. Månedligt bliver hans musik hørt flere end 555.000 gange på Spotify.