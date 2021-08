Botanisk Have i Aarhus har længe været omdrejningspunkt for konflikt.

Bassen buldrer nemlig derudaf – så meget, at politiet mandag aften beslaglagde endnu en højttaler efter klager fra flere naboer.

Denne gang var det en 21-årig kvinde, der blev sigtet efter ordensbekendtgørelsen for at spille musik fra en højttaler lidt efter klokken 20. Hendes højttaler blev samtidig beslaglagt og taget med af politiet. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det lyder måske harmløst, at der bliver spillet lidt musik i en stor park i den jyske hovedstad. Men siden sommeren 2020 har netop denne park været genstand for vild debat, fordi der er blevet festet og spillet høj musik i stor stil.

I juni i år blev en mor så desperat, da musikken en mandag aften var så høj og hendes børn ikke kunne sove, at hun grådkvalt gik mod parken og tiggede og bad en gruppe unge mennesker om at skrue ned. Det skrev Århus Stiftstidende.

De mange klager om støj fra parken fik i juni Aarhus Kommune til at lave nye regler for brug af parken. Det betyder, at der nu skal slukkes for alt elektronisk forstærket musik i Botanisk Have og i Skanseparken i Aarhus senest klokken 20 på hverdage samt søn- og helligdage, mens det gælder fra klokken 22 fredag og lørdag.

Det var de regler, den 21-årige kvinde brød. Reglerne for den elektronisk forstærkede musik gælder i første omgang frem til d. 30 september.