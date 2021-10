Østjyllands Politis færdselsafdeling gennemførte torsdag eftermiddag og aften en færdselsindsats i det vestlige Aarhus.

Resultatet blev blandt andet 44 sigtelser og to beslaglagte biler tilhørende to mænd på 20 og 25 år, der gentagne gange har »glemt«, at man skal have et kørekort for at køre bil.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



Den 25-årige mand havde præsteret hele 14 sigtelser for kørsel uden førerret inden for de seneste tre år, mens det for den 20-årige mand var fjerde gang i år, han blev taget i at køre bil, på trods af at han ikke har noget kørekort.

Han måtte derfor også af med sin bil, som han i øvrigt netop havde købt.



Under indsatsen blev der også givet 24 klip for både hastighed, håndholdt mobil, kørsel frem for rødt lys og ulovlige overhalinger.

Blandt klipmodtagerne var en 27-årig mand, der fik sit niende klip i kørekortet – denne gang for at køre for stærkt.

En 29-årig mand fik også et klip for at køre over for rødt lys, hvilket var hans syvende klip til samlingen.



Indsatsen gav følgende sager: