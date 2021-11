På Lille Torv i Aarhus var der lørdag eftermiddag pyntet op og lagt an til et større julemarked.

Men julestemningen blev hurtigt afløst af en tragisk ulykke, da en hestevogn med tre passagerer og en kusk væltede.

Kusken, en 61-årig kvinde, afgik kort efter ved døden som følge af de skader, hun pådrog sig ved faldet.

Det er ikke første gang, at der sker en dødsulykke i forbindelse med hestevognskørsel. En lignende tragisk hændelse fandt sted i sommer, da to hestevogne løb løbsk i en skov uden for Roskilde, hvilket resulterede i, at en 63-årig kvindelig kusk omkom.

På trods af de to ulykker mener formand for Dansk Køreforbund, der organiserer kørsel med hest og vogn i Danmark, Erling Larsen, ikke, at der er årsag til at skulle stoppe hestevognskørsel i større forsamlinger.

»Det er meget tragisk. Men udover de to hændelser i år er det mig bekendt 20 år siden, at vi har set et lignende dødsfald. Det er tilfældigt, at de to ulykker er sket så tæt på hinanden - det er tragisk begge dele, men det sker heldigvis sjældent,« påpeger han over for B.T.

Sådan så det ud lørdag aften ved Paustian. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig Vis mere Sådan så det ud lørdag aften ved Paustian. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

Han understreger derudover, at der i de to ulykker var tale om forskellige omstændigheder. I sommer skete det ikke i en større forsamling, som der var tale om lørdag i Aarhus.

De nærmere omstændigheder forud for ulykken kendes endnu ikke, hvorfor Erling Larsen heller ikke mener, man endeligt kan vurdere, om noget bør gøres anderledes fremover.

Men i deres forening har de en regel om, at hesten skal have en vis alder, før den må bruges til hestevognskørsel. Er der tale om en enkelt hest, skal den være seks år, og er der to heste, skal de være fire år.

»Det er en fornuftig regel, for så sikrer man sig, at hesten er blevet voksen og dermed mere rolig og har mere erfaring,« siger Erling Larsen.

Han ved ikke, hvor gammel hesten har været i den omtalte ulykke, da deres forening hverken kender til hesten eller kusken.

»Jeg tror bestemt, det hele har været i orden, men i vores regi i Dansk Køre Forbund har vi nogle regler, som er fornuftige, og som jeg bestemt mener, at andre kunne have gavn af at følge.«

For at gøre hestevognskørsel så sikkert som muligt, mener Erling Larsen også, at forsikringsselskaberne bør stille krav om, at kusken skal kunne dokumentere sin erfaring og hestens alder, før vedkommende kan få sin forsikring til hestevognskørsel.

Arrangøren af det julemarked, hvor ulykken fandt sted lørdag, har udtalt i en pressemeddelelse, at føreren af hestevognen havde mange års erfaring med netop at køre hestevogn, og i øvrigt havde styr på alt det praktiske med forsikringer og sikkerhedsgodkendelser.

Det var denne hest, der løb løbsk. Privatfoto. Vis mere Det var denne hest, der løb løbsk. Privatfoto.

»Det er desværre en helt forfærdelig kombination af uheld der gjorde, at hesten løb løbsk,« skriver Anna Lund, direktør Food-Aarhus og arrangør af juleeventet på Store Torv, og tilføjer:

»Vi er sammen med politiet ved at finde ud af, hvad der foregik op til ulykken, og hvad der har forårsaget den.«

Ulykken har også fået Den Gamle By til at gå deres sikkerhedsproducerer igennem, da de også kører hestevogn - det vil de fortsætte med.

»Der er stadigvæk kaperkørsel (hestevognskørsel, red.) i Den Gamle By trods den forfærdige ulykke på Lille Torv i går,« fortæller kommunikationschef Lars Vesterlykkegaard og tilføjer:

»Vi har helt naturligt gået alle vores sikkerhedsprocedurer igennem igen her til morgen. Procedurer, som i forvejen er meget restriktive.«

Når der er kommet klarhed over omstændighederne omkring ulykken, vil Den Gamle By vurdere, om der er behov for eventuelle yderligere initiativer.

Den 61-årige kvindes pårørende er underrettet.