Et mystisk lommeopkald spiller i dag en helt central rolle i retssagen om drabet på Eddie Christensen.

Ved Retten i Hjørring skulle ekskæresten til den ene af de to tiltalte nemlig afgive vidnesbyrd.

Ekskæresten er flere gange blevet nævnt i retssagen, da hun på aftenen, hvor Eddie Christensen blev dræbt, modtog en besked på sin telefonsvarer fra en den 53-årige tiltalte Det skriver TV2 Nord.

Kvinden forklarer i retten, at hun kunne høre sin ekskæreste, den 53-årige tiltalte, snakke med den 46-årige tiltalte.

Beskeden var tre minutter lang, men kvinden forklarer, at det kun var 10-15 sekunder, hvor hun kunne forstå, hvad der blev sagt.

»Så hørte jeg den 46-årige sige, 'jeg forstår ikke, hvorfor vi skal stå med hatten i hånden?' Den 53-årige svarede: 'hvad synes du, vi skal gøre. Skal vi skyde både ham og hunden?'« siger kvinden i retten og uddyber, at hun er i tvivl om, hvorvidt der blev sagt 'vi' eller 'jeg' på telefonsvarerbeskeden.

Telefonsvarerbeskeden er siden blevet slettet.

Eddie Christensen blev dræbt 9. maj 2020 på Rendborgvej ved Frederikshavn. To mænd, en 46-årig og en 53-årig er blandt andet tiltalt for at havde dræbt Eddie Christensen med et skydevåben for efterfølgende at forsøge at skille sig af med liget.

Begge de to tiltalte er svenske statsborgere.